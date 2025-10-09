Rejeitado pela Ivy League, ele aprendeu a programar aos 7 anos e faturou $30 milhões aos 18

Ivy League rejeitou, mas ele faturou $30 milhões antes dos 18 (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18h37.
Zach Yadegari, 18, se destacou cedo como empreendedor de tecnologia. Aos sete anos, aprendeu a programar sozinho e, aos 10, dava aulas de código por US$30/hora. Aos 12, lançou seu primeiro app na App Store, “Speed Soccer”.
Na adolescência, criou um site de jogos chamado “Totally Science”, que alcançou 5 milhões de usuários e faturou US$60 mil/mês em anúncios. Ele vendeu o site aos 16 por US$100 mil e seguiu para desenvolver apps mais avançados.
Seu maior sucesso, Cal AI, nasceu da própria rotina de fitness: ele queria controlar calorias de forma prática e decidiu criar um app quando percebeu que as soluções disponíveis eram frustrantes.
Lançado em maio de 2024 com três cofundadores, o aplicativo permite que usuários registrem calorias tirando fotos dos alimentos. Hoje, a plataforma gera US$30 milhões por ano, conta com mais de 30 funcionários e tem 90% de precisão em suas medições. A assinatura custa US$2,49/mês ou US$29,99/ano.
Apesar de ter sido rejeitado por universidades da Ivy League, Yadegari decidiu cursar a Universidade de Miami, tratando a experiência como uma “férias de US$100 mil” e explorando matérias de filosofia e empreendedorismo sem foco direto em seu negócio.
Ele vive em Miami com outros jovens milionários e cofundadores de apps, formando a comunidade “App Mafia”, que produz conteúdo educativo sobre criação de aplicativos.
“Estamos tentando liderar a frente dos criadores da Geração Z”, afirma Yadegari, que combina festas, estudos e gestão de um império digital antes dos 20 anos.
