IA ajuda executivos a voltarem ao trabalho com menos estresse após as férias

Ferramentas de inteligência artificial têm sido cada vez mais utilizadas por profissionais, seja durante o trabalho ou no retorno depois das férias. Problema que não existia há pouco tempo, o atual medo de se desconectar e ter que voltar para uma caixa de entrada abarrotada de e-mails é um motivo de preocupação para inúmeros trabalhadores, para os quais a IA pode ser uma alternativa, aliviando o estresse prévio e ajudando na retomada às atividades.

Em consulta feita pela Bloomberg, alguns executivos compartilharam suas experiências com a adoção de IA para esta finalidade. A COO da Checkr, Lindsey Scrase, avaliou positivamente o uso de ferramentas para delegar tarefas de recuperação de e-mails e Slack durante suas férias no Japão.

No caso de Melanie Rosenwasser, da Dropbox, a IA ajudou a otimizar seu tempo de trabalho. Automatizando tarefas como triagem de e-mails e planejamento de projetos, ela conseguiu liberar até 30% da carga horária, permitindo mais facilmente a desconexão durante as folgas.

Já Erin DeCesare, CTO da ezCater, utilizou a IA da Glean Technologies após o retorno de uma licença sabática de seis semanas. Partindo de um simples prompt e adicionando outros para melhorar seu resultado inicial, ela chegou a uma única página para leitura, reunindo as principais decisões tomadas em sua ausência, além de uma análise de outras comunicações, as quais permitiram que ela se situasse e entendesse o que era mais urgente.

Mercado em expansão

Cada vez mais empresas adotam soluções de IA para manter e aumentar a produtividade do trabalho, mesmo durante a ausência dos próprios funcionários. Ferramentas como o Copilot, da Microsoft, com custo mensal de US$ 30, e o Rovo, da Atlassian, já na casa de 1,5 milhão de usuários mensais, têm se destacado.

O mercado de ferramentas de produtividade baseadas em IA está crescendo rapidamente, com previsões de que ultrapasse US$ 36 bilhões até 2030. Apesar disso, apenas 16% dos trabalhadores norte-americanos utilizam IA em suas funções. As principais preocupações envolvem privacidade e precisão na análise de informações.