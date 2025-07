Meta está treinando chatbots de IA personalizados para enviar mensagens aos usuários sem solicitação

Mark Zuckerberg acredita que o futuro das interações humanas será moldado pela inteligência artificial. O CEO da Meta fala em amigos virtuais, terapeutas digitais e agentes de IA complementando ou, em alguns casos, substituindo a tradicional comunicação e relação entre pessoas. Nesse sentido, a empresa está investindo em uma nova funcionalidade que permitirá que bots de IA enviem mensagens ou retomem conversas com usuários, mesmo sem solicitação.

Atualmente em fase de testes, o recurso de chatbots proativos no Meta AI Studio permitirá que os bots façam follow-ups após uma conversa inicial, com o objetivo de aumentar a retenção de usuários e o engajamento com a IA generativa. A Meta garante que a IA só enviará mensagens após o início de uma conversa pelo usuário e que o prazo será limitado a 14 dias do contato inicial.

Além disso, um porta-voz da Meta confirmou ao Business Insider que, caso fique sem resposta para a tentativa de retomada do assunto, a IA não enviará novas mensagens. Essa funcionalidade estará disponível para usuários que enviaram pelo menos cinco mensagens ao chatbot nos últimos 14 dias.

Como as mensagens são personalizadas com base nas interações anteriores do usuário, alguns exemplos de retomada de conversa incluem um chatbot perguntando se pode oferecer sugestões de pratos fáceis para o jantar ou novos destinos para viagens. Além disso, ele pode se colocar à disposição para uma conversa, caso o usuário tenha tido um dia difícil.

Qual a receita estimada da Meta com IA generativa?

Com maior retenção dos usuários e engajamento com os bots, essa estratégia também deve aumentar a lucratividade da Meta com IA generativa. A empresa estima gerar de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões em receita com seus produtos desse segmento até 2025.

Chatbots criados no Meta AI Studio terão funcionalidades variadas, como sugerir receitas ou dar dicas de decoração. Criadores de conteúdo também poderão usá-los para interagir com fãs nas plataformas da Meta, como Instagram e Facebook. Além disso, os bots poderão ser mantidos privados, compartilhados via link ou integrados aos perfis dos usuários.