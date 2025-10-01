3 prompts de IA para otimizar reuniões no trabalho

O uso de inteligência artificial para resumir reuniões está se tornando cada vez mais comum entre profissionais que buscam otimizar tempo e evitar perdas de informações importantes. Nesse sentido, uma pesquisa da Softex indicou que a adoção de IA pode ajudar a economizar 24 dias úteis por ano para os trabalhadores.

Com modelos como ChatGPT, é possível transformar longas discussões em documentos claros e acionáveis, destacando decisões, tarefas e próximos passos.

Essa abordagem não só economiza horas de trabalho como também aumenta a clareza e responsabilidade entre participantes. Entre as aplicações mais eficientes, três se destacam:

1. Resumos detalhados da reunião

Permite criar uma visão completa da reunião, incluindo participantes, pauta, decisões, tarefas atribuídas e próximos checkpoints. Ideal para assegurar que todos os envolvidos estejam alinhados. Use:

"Gere um resumo detalhado da reunião com participantes, pauta, principais decisões, ações atribuídas e próximos encontros."

2. Síntese rápida de transcrições

Oferece um resumo conciso das discussões, útil para compartilhar rapidamente os principais pontos com toda a equipe, principalmente pra quem não pôde participar. Use o prompt:

"Resuma os principais temas, decisões e próximos passos da transcrição da reunião."

3. Identificação de tarefas a serem concluídas

Facilita a criação de listas de ações com responsáveis e prazos definidos, o que garante o acompanhamento claro do progresso dos projetos.

Na IA, digite:

"Liste todas as tarefas discutidas na reunião, com responsáveis e datas de entrega."

Além disso, existem ferramentas como Fathom e Read.ai que já oferecem integração com IA. Com elas, você gravar reuniões e gerar automaticamente resumos estruturados, o que simplifica ainda mais a gestão de informações e acompanhamento de projetos sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga