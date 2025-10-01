Inteligência Artificial

3 prompts de IA para otimizar reuniões no trabalho

Ferramentas de IA permitem gerar resumos, identificar tarefas e melhorar produtividade de equipes em minutos

Obtenha os pontos-chave de qualquer reunião em minutos, ideal para quem não pôde participar ou precisa de uma visão geral rápida (Getty Images). (Getty Images)

Obtenha os pontos-chave de qualquer reunião em minutos, ideal para quem não pôde participar ou precisa de uma visão geral rápida (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20h06.

O uso de inteligência artificial para resumir reuniões está se tornando cada vez mais comum entre profissionais que buscam otimizar tempo e evitar perdas de informações importantes. Nesse sentido, uma pesquisa da Softex indicou que a adoção de IA pode ajudar a economizar 24 dias úteis por ano para os trabalhadores.

Com modelos como ChatGPT, é possível transformar longas discussões em documentos claros e acionáveis, destacando decisões, tarefas e próximos passos.

Essa abordagem não só economiza horas de trabalho como também aumenta a clareza e responsabilidade entre participantes. Entre as aplicações mais eficientes, três se destacam:

1. Resumos detalhados da reunião

Permite criar uma visão completa da reunião, incluindo participantes, pauta, decisões, tarefas atribuídas e próximos checkpoints. Ideal para assegurar que todos os envolvidos estejam alinhados. Use:

"Gere um resumo detalhado da reunião com participantes, pauta, principais decisões, ações atribuídas e próximos encontros."

2. Síntese rápida de transcrições

Oferece um resumo conciso das discussões, útil para compartilhar rapidamente os principais pontos com toda a equipe, principalmente pra quem não pôde participar. Use o prompt:

"Resuma os principais temas, decisões e próximos passos da transcrição da reunião."

3. Identificação de tarefas a serem concluídas

Facilita a criação de listas de ações com responsáveis e prazos definidos, o que garante o acompanhamento claro do progresso dos projetos.
Na IA, digite:

"Liste todas as tarefas discutidas na reunião, com responsáveis e datas de entrega."

Além disso, existem ferramentas como Fathom e Read.ai que já oferecem integração com IA. Com elas, você gravar reuniões e gerar automaticamente resumos estruturados, o que simplifica ainda mais a gestão de informações e acompanhamento de projetos sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialprodutividade-no-trabalho

Mais de Inteligência Artificial

ChatGPT vira shopping: novo recurso da ferramenta agora permite compras sem sair da conversa

4 prompts inusitados de IA que vão facilitar seu dia a dia

Periodic Labs levanta US$ 300 Milhões para criar IA focada em descobertas científicas

400 milhões de empregos podem acabar; o que empresas estão fazendo para se adaptar à IA

Mais na Exame

Mundo

UE segue 'modelo Trump' e anuncia tarifas de até 50% sobre aço chinês

Mercados

MBRF (MBRF3) conclui aquisição de 50% da fabricante de gelatina e colágeno Gelprime

Brasil

Como construir uma sociedade mais saudável e produtiva para sustentar vidas mais longas

Pop

Conheça a cafeteria que conquistou Rosalia com uma campanha de marketing sem gastar R$ 1,00