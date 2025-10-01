3 prompts de IA para otimizar reuniões no trabalho

Obtenha os pontos-chave de qualquer reunião em minutos, ideal para quem não pôde participar ou precisa de uma visão geral rápida (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20h06.
O uso de inteligência artificial para resumir reuniões está se tornando cada vez mais comum entre profissionais que buscam otimizar tempo e evitar perdas de informações importantes. Nesse sentido, uma pesquisa da Softex indicou que a adoção de IA pode ajudar a economizar 24 dias úteis por ano para os trabalhadores.
Com modelos como ChatGPT, é possível transformar longas discussões em documentos claros e acionáveis, destacando decisões, tarefas e próximos passos.
Essa abordagem não só economiza horas de trabalho como também aumenta a clareza e responsabilidade entre participantes. Entre as aplicações mais eficientes, três se destacam:
Permite criar uma visão completa da reunião, incluindo participantes, pauta, decisões, tarefas atribuídas e próximos checkpoints. Ideal para assegurar que todos os envolvidos estejam alinhados. Use:
"Gere um resumo detalhado da reunião com participantes, pauta, principais decisões, ações atribuídas e próximos encontros."
Oferece um resumo conciso das discussões, útil para compartilhar rapidamente os principais pontos com toda a equipe, principalmente pra quem não pôde participar. Use o prompt:
"Resuma os principais temas, decisões e próximos passos da transcrição da reunião."
Facilita a criação de listas de ações com responsáveis e prazos definidos, o que garante o acompanhamento claro do progresso dos projetos.
Na IA, digite:
"Liste todas as tarefas discutidas na reunião, com responsáveis e datas de entrega."
Além disso, existem ferramentas como Fathom e Read.ai que já oferecem integração com IA. Com elas, você gravar reuniões e gerar automaticamente resumos estruturados, o que simplifica ainda mais a gestão de informações e acompanhamento de projetos sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga