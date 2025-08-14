Inteligência Artificial

As regiões do Brasil que mais usam Chat GPT; segundo a OpenAI

O uso crescente do ChatGPT no Brasil destaca São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina como líderes na adoção da IA

(Freepik)

(Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10h10.

O Brasil se consolidou como o terceiro país que mais utiliza o ChatGPT no mundo, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas diariamente, segundo um estudo divulgado pela OpenAI em agosto deste ano.

Este número revela a rápida e crescente adoção da inteligência artificial pelos brasileiros, especialmente entre jovens e profissionais que buscam mais produtividade, aprendizado e soluções para diversas necessidades.

O levantamento da OpenAI revelou que São Paulo lidera o uso do ChatGPT no Brasil, seguido de perto pelo Distrito Federal e Santa Catarina. Essas regiões são os principais polos de engajamento com a plataforma, mas outros estados também apresentam altos volumes de uso, o que demonstra uma adoção ampla e crescente da IA em diversas partes do país.

Perfil dos usuários brasileiros

A maior parte dos usuários brasileiros de ChatGPT está concentrada na faixa etária de 18 a 34 anos, com 33% dos usuários entre 25 e 34 anos, e 27% entre 18 e 24 anos. Isso mostra que o público que mais utiliza a ferramenta é altamente familiarizado com novas tecnologias e engajado em soluções digitais.

Os brasileiros utilizam o ChatGPT para diversos fins, sendo a comunicação (20%) o principal motivo de uso, seguido por treinamento e capacitação (15%), e também para programação, análise de dados e cálculos matemáticos (6%). Além disso, o ChatGPT é amplamente usado para atividades criativas e tradução, destacando-se como uma ferramenta multifuncional no dia a dia.

Estados que mais utilizam o ChatGPT no Brasil:

  • São Paulo

  • Distrito Federal

  • Santa Catarina

  • Tocantins

  • Rio de Janeiro

  • Ceará

  • Paraná

  • Amapá

  • Mato Grosso

  • Pernambuco

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPTInternetInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Apple prepara robô de mesa e nova Siri para disputar liderança da IA no lar conectado

Críticas ao GPT-5 fazem OpenAI liberar acesso às versões anteriores do ChatGPT

Interesse da China em dividir globalmente avanços em IA preocupa EUA

Chinesa Pony AI prevê 1.000 robotáxis até 2025, mas admite entraves para uso global

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin bate novo recorde acima de US$ 124 mil com fragilidade do dólar e possível corte de juros

Onde Investir

Bons dividendos da Petrobras (PETR4) chegaram ao fim?

EXAME Agro

Safra 2024/25: Brasil deve produzir 345,2 milhões de toneladas de grãos, diz Conab

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo tem dia nublado com máxima de 18°C nesta quinta, 14