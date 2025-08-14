As regiões do Brasil que mais usam Chat GPT; segundo a OpenAI

O Brasil se consolidou como o terceiro país que mais utiliza o ChatGPT no mundo, com cerca de 140 milhões de mensagens enviadas diariamente, segundo um estudo divulgado pela OpenAI em agosto deste ano.

Este número revela a rápida e crescente adoção da inteligência artificial pelos brasileiros, especialmente entre jovens e profissionais que buscam mais produtividade, aprendizado e soluções para diversas necessidades.

O levantamento da OpenAI revelou que São Paulo lidera o uso do ChatGPT no Brasil, seguido de perto pelo Distrito Federal e Santa Catarina. Essas regiões são os principais polos de engajamento com a plataforma, mas outros estados também apresentam altos volumes de uso, o que demonstra uma adoção ampla e crescente da IA em diversas partes do país.

Perfil dos usuários brasileiros

A maior parte dos usuários brasileiros de ChatGPT está concentrada na faixa etária de 18 a 34 anos, com 33% dos usuários entre 25 e 34 anos, e 27% entre 18 e 24 anos. Isso mostra que o público que mais utiliza a ferramenta é altamente familiarizado com novas tecnologias e engajado em soluções digitais.

Os brasileiros utilizam o ChatGPT para diversos fins, sendo a comunicação (20%) o principal motivo de uso, seguido por treinamento e capacitação (15%), e também para programação, análise de dados e cálculos matemáticos (6%). Além disso, o ChatGPT é amplamente usado para atividades criativas e tradução, destacando-se como uma ferramenta multifuncional no dia a dia.

Estados que mais utilizam o ChatGPT no Brasil: