3 mudanças simples que ajudam a preparar sua carreira para a era da inteligência artificial
Jornalista
Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h27.
A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de profissionais. Ela escreve textos, analisa dados, cria imagens e automatiza tarefas que antes consumiam horas de trabalho. Nesse cenário, a principal dúvida deixou de ser se a IA vai mudar as profissões. A pergunta passou a ser como acompanhar essa transformação.
Especialistas em gestão de carreira apontam que a melhor estratégia não é competir com a tecnologia, mas desenvolver competências que funcionam em conjunto com ela. Um estudo da Harvard Business Review destaca que profissionais que aprendem continuamente, ampliam sua rede de contatos e fortalecem habilidades humanas tendem a estar mais preparados para as mudanças provocadas pela IA.
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A velocidade de evolução da inteligência artificial faz com que conhecimentos técnicos envelheçam mais rápido. Por isso, manter uma rotina de aprendizado tornou-se uma necessidade.
Isso não significa fazer uma nova graduação a cada mudança tecnológica. Cursos rápidos, certificações, leitura de conteúdos especializados e testes com novas ferramentas já ajudam a manter o conhecimento atualizado.
A IA consegue processar grandes volumes de informação, mas ainda depende das pessoas para interpretar contextos, tomar decisões complexas e construir relacionamentos.
Competências como pensamento crítico, comunicação, negociação, criatividade e liderança continuam sendo diferenciais em praticamente todas as áreas. O mercado busca profissionais capazes de combinar essas habilidades com o uso eficiente da tecnologia.
O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37 mostra como aplicar a inteligência artificial em diferentes áreas profissionais e acompanhar as transformações do mercado.
Cada vez mais empresas esperam que seus colaboradores saibam utilizar ferramentas de IA para ganhar produtividade. No entanto, isso não significa aceitar automaticamente tudo o que a tecnologia produz.
O profissional continua responsável por verificar informações, identificar erros, validar resultados e adaptar o conteúdo ao contexto do negócio. Saber fazer boas perguntas para a IA e revisar as respostas tornou-se uma competência valorizada.
Preparar a carreira para a era da inteligência artificial não depende de mudanças radicais. Reservar tempo para aprender novas ferramentas, desenvolver habilidades humanas e utilizar a IA de forma crítica já representa um avanço importante.
A tecnologia continuará evoluindo, mas profissionais que combinam conhecimento técnico, capacidade de adaptação e aprendizado constante tendem a acompanhar essa transformação com mais segurança.
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