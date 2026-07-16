Inteligência Artificial

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3 mudanças simples que ajudam a preparar sua carreira para a era da inteligência artificial

Em vez de competir com a tecnologia, especialistas recomendam desenvolver competências que ampliam o valor do trabalho humano

3 mudanças simples que ajudam a preparar sua carreira para a era da inteligência artificial

3 mudanças simples que ajudam a preparar sua carreira para a era da inteligência artificial

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h27.

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A inteligência artificial já faz parte da rotina de milhões de profissionais. Ela escreve textos, analisa dados, cria imagens e automatiza tarefas que antes consumiam horas de trabalho. Nesse cenário, a principal dúvida deixou de ser se a IA vai mudar as profissões. A pergunta passou a ser como acompanhar essa transformação.

Especialistas em gestão de carreira apontam que a melhor estratégia não é competir com a tecnologia, mas desenvolver competências que funcionam em conjunto com ela. Um estudo da Harvard Business Review destaca que profissionais que aprendem continuamente, ampliam sua rede de contatos e fortalecem habilidades humanas tendem a estar mais preparados para as mudanças provocadas pela IA. 

Quer aprender a usar a inteligência artificial de forma prática? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por apenas R$ 37 e desenvolva habilidades para o novo mercado de trabalho.

Aprenda continuamente

A velocidade de evolução da inteligência artificial faz com que conhecimentos técnicos envelheçam mais rápido. Por isso, manter uma rotina de aprendizado tornou-se uma necessidade.

Isso não significa fazer uma nova graduação a cada mudança tecnológica. Cursos rápidos, certificações, leitura de conteúdos especializados e testes com novas ferramentas já ajudam a manter o conhecimento atualizado.

Desenvolva habilidades que a IA não substitui facilmente

A IA consegue processar grandes volumes de informação, mas ainda depende das pessoas para interpretar contextos, tomar decisões complexas e construir relacionamentos.

Competências como pensamento crítico, comunicação, negociação, criatividade e liderança continuam sendo diferenciais em praticamente todas as áreas. O mercado busca profissionais capazes de combinar essas habilidades com o uso eficiente da tecnologia. 

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37 mostra como aplicar a inteligência artificial em diferentes áreas profissionais e acompanhar as transformações do mercado.

Faça da IA uma ferramenta, não um substituto

Cada vez mais empresas esperam que seus colaboradores saibam utilizar ferramentas de IA para ganhar produtividade. No entanto, isso não significa aceitar automaticamente tudo o que a tecnologia produz.

O profissional continua responsável por verificar informações, identificar erros, validar resultados e adaptar o conteúdo ao contexto do negócio. Saber fazer boas perguntas para a IA e revisar as respostas tornou-se uma competência valorizada

Transforme pequenas ações em vantagem profissional

Preparar a carreira para a era da inteligência artificial não depende de mudanças radicais. Reservar tempo para aprender novas ferramentas, desenvolver habilidades humanas e utilizar a IA de forma crítica já representa um avanço importante.

A tecnologia continuará evoluindo, mas profissionais que combinam conhecimento técnico, capacidade de adaptação e aprendizado constante tendem a acompanhar essa transformação com mais segurança.

Quer dar o próximo passo? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, oferece uma introdução prática aos principais conceitos e aplicações da inteligência artificial para profissionais de diferentes áreas.

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