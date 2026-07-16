Brasil e outros 28 países assinam acordo para criação de órgão global de cooperação em IA

(Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 16 de julho de 2026 às 12h54.
O Brasil e outros 28 países assinaram nesta quinta-feira, 16, um acordo para a criação de um órgão global de cooperação em inteligência artificial (IA).
A entidade, chamada de Organização Mundial de Cooperação em IA (WAICO, na sigla em inglês), tem como objetivo promover a cooperação internacional e a governança global em inteligência artificial, segundo o governo da China.
Assinaram o documento também países como Rússia, Sérvia, Cuba, Paquistão, Indonésia e Venezuela, além de países africanos e asiáticos.
A sede da organização ficará localizada em Xangai, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.