Brasil e outros 28 países assinam acordo para criação de órgão global de cooperação em IA

O Brasil e outros 28 países assinaram nesta quinta-feira, 16, um acordo para a criação de um órgão global de cooperação em inteligência artificial (IA).

A entidade, chamada de Organização Mundial de Cooperação em IA (WAICO, na sigla em inglês), tem como objetivo promover a cooperação internacional e a governança global em inteligência artificial, segundo o governo da China.

Assinaram o documento também países como Rússia, Sérvia, Cuba, Paquistão, Indonésia e Venezuela, além de países africanos e asiáticos.

A sede da organização ficará localizada em Xangai, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.