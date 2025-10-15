3 comandos simples para criar ou alterar fotos no Gemini

Com a integração do Nano Banana, o Gemini 2.5 Flash Image do Google melhora a criação e edição de fotos (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13h42.
O Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, melhorou significativamente sua capacidade de criação e edição de fotos. O aprimoramento deve-se à integração recente do Nano Banana — o gerador e editor de imagens da empresa — ao novo Gemini 2.5 Flash Image. O resultado é a possibilidade de criar imagens mais detalhadas através do Google AI Studio ou do Gemini App.
Embora alguns profissionais sugiram a fotografia tradicional, a ferramenta oferece resultados interessantes para quem busca a criação de imagens digitais.
