3 comandos simples para criar ou alterar fotos no Gemini

O Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, melhorou significativamente sua capacidade de criação e edição de fotos. O aprimoramento deve-se à integração recente do Nano Banana — o gerador e editor de imagens da empresa — ao novo Gemini 2.5 Flash Image. O resultado é a possibilidade de criar imagens mais detalhadas através do Google AI Studio ou do Gemini App.

Embora alguns profissionais sugiram a fotografia tradicional, a ferramenta oferece resultados interessantes para quem busca a criação de imagens digitais.

Combinar duas fotos: o Gemini possui uma capacidade robusta de transpor elementos de uma foto para outra. É possível fundir objetos ou cenas. Exemplo de comando: "Combine estas duas fotos: [descreva a primeira foto] e [descreva a segunda foto]. Faça com que pareçam uma única imagem real"; Adicionar elementos ao fundo: a IA se destaca na adição de novos detalhes a imagens existentes. Para obter resultados fotorrealistas, é recomendável incluir no comando a especificação de como o elemento deve parecer. Um exemplo de prompt para chuva seria: "Adicione chuva facilmente visível que pareça fotorrealista"; Transformar fotos de animais de estimação: o Google demonstrou a capacidade de criatividade do Gemini. O comando pode solicitar a recriação da imagem de um animal de estimação em um estilo artístico ou de jogo. Exemplo de comando: "Recrie este gato como um [alteração desejada] coloque um fundo de [efeito desejado]".

