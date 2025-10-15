Inteligência Artificial

3 comandos simples para criar ou alterar fotos no Gemini

O Gemini demonstra sua potência como editor de imagens. Detalhamos o prompt ideal para transformar seu pet ou combinar fotos

Com a integração do Nano Banana, o Gemini 2.5 Flash Image do Google melhora a criação e edição de fotos (Getty Images). (Getty Images)

Com a integração do Nano Banana, o Gemini 2.5 Flash Image do Google melhora a criação e edição de fotos (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13h42.

O Gemini, ferramenta de inteligência artificial do Google, melhorou significativamente sua capacidade de criação e edição de fotos. O aprimoramento deve-se à integração recente do Nano Banana — o gerador e editor de imagens da empresa — ao novo Gemini 2.5 Flash Image. O resultado é a possibilidade de criar imagens mais detalhadas através do Google AI Studio ou do Gemini App.

Embora alguns profissionais sugiram a fotografia tradicional, a ferramenta oferece resultados interessantes para quem busca a criação de imagens digitais.

  1. Combinar duas fotos: o Gemini possui uma capacidade robusta de transpor elementos de uma foto para outra. É possível fundir objetos ou cenas. Exemplo de comando: "Combine estas duas fotos: [descreva a primeira foto] e [descreva a segunda foto]. Faça com que pareçam uma única imagem real";
  2. Adicionar elementos ao fundo: a IA se destaca na adição de novos detalhes a imagens existentes. Para obter resultados fotorrealistas, é recomendável incluir no comando a especificação de como o elemento deve parecer. Um exemplo de prompt para chuva seria: "Adicione chuva facilmente visível que pareça fotorrealista";
  3. Transformar fotos de animais de estimação: o Google demonstrou a capacidade de criatividade do Gemini. O comando pode solicitar a recriação da imagem de um animal de estimação em um estilo artístico ou de jogo. Exemplo de comando: "Recrie este gato como um [alteração desejada] coloque um fundo de [efeito desejado]".

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

O que o recente Nobel de Economia ensina sobre a inteligência artificial?

Walmart lança 'Sparky' para competir com assistente da Amazon e OpenAI

Primeiro no Brasil: WhatsApp ganha função de resumo de mensagens com IA

IA da OpenAI encurta semanas de trabalho humano para horas

Mais na Exame

Mundo

Lula confirma que reunião de negociação com EUA será nesta quinta-feira

Carreira

Dia do Professor: 'Se sua escola deixa de existir e nada mudar no mundo, ela falhou', diz executivo

Brasil

Brasil vai se reunir com os EUA para discutir minerais críticos, diz ministro de Minas e Energia

Pop

'Caramelo' entra para o Top 3 Global de filmes mais vistos da Netflix