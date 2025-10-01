4 prompts inusitados de IA que vão facilitar seu dia a dia

Desde o lançamento do ChatGPT ao público, em 2022, empresas e profissionais começaram a integrar modelos avançados de IA em suas rotinas de trabalho. De chefs a cientistas, a tecnologia está ajudando a criar receitas, analisar exames médicos e acelerar descobertas científicas, além de automatizar tarefas como escrever códigos, resumir e-mails e gerar ideias.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center, aproximadamente 16% dos trabalhadores nos Estados Unidos afirmam que pelo menos parte de seu trabalho é realizado com o auxílio de inteligência artificial, mas esse uso vai além das tarefas profissionais. Confira outras tarefas em que a IA é útil:

Seleção de vinhos em restaurantes

Um uso comum de chatbots, como o ChatGPT e Gemini, é para analisar relatórios de vendas e escolher vinhos. Com algumas instruções, você pode uma lista de rótulos recomendados, incluindo informações detalhadas sobre preços, regiões e características sensoriais. McNulty afirma que o processo economizou horas de reuniões e degustações, embora ainda dependa do toque humano nas provas de vinho.

Prompt sugerido:

"Analise este portfólio de vinhos com preços entre R$X e R$Y, focando em regiões específicas e combinações de sabores que harmonizem com [prato]."

Melhorar a qualidade de uma foto

A IA também corrigir reflexos ou adicionar elementos em fotos de produtos, o que reduz tarefas que levariam vários minutos e habilidades específicas. Ainda assim, a IA apresenta limitações na criação de imagens complexas do zero, por isso, podem ser necessários ajustes. Confira uma sugestão:

"Preencha automaticamente áreas refletivas nesta foto de produto para reduzir brilho e ajustar contraste, mantendo a aparência realista."

Criação de planos de aula

Você também pode utilizar a IA para criar planos de aula alinhados ao currículo do seu curso, com objetivos diários, instruções diferenciadas e atividades de encerramento. Use o prompt:

"Crie um plano de aula de 5 dias para baseado nos padrões do currículo de [disciplina]. Inclua objetivos, instruções diferenciadas, atividades de fechamento e dicas de ferramentas."

Organização de bibliografias acadêmicas

Por fim, é possível empregar a IA para gerar citações em diferentes estilos, incluindo ABNT. A ferramenta substitui consultas demoradas a manuais e guias de referência, economizando tempo em tarefas acadêmicas repetitivas. Prompt sugerido:

"Gere a referência bibliográfica de um livro ou artigo em estilo ABNT, incluindo autor, título, ano de publicação e link, se disponível."

Esses exemplos demonstram que, embora a IA ainda cometa erros, sua adoção estratégica está transformando profissões, economizando tempo e abrindo novas possibilidades de inovação.

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

