São Paulo tem recorde de sepultamentos e enterro noturno é autorizado

A cidade de São Paulo registrou na terça-feira 419 sepultamentos em um único dia, o maior número de enterros já registrado desde o início do monitoramento diário realizado por causa da pandemia de covid-19, em um momento em que a prefeitura já adotava medidas no setor funerário, como realização de enterros noturnos e a aceleração das exumações em um dos maiores cemitérios da cidade.

No cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da cidade, estão sendo realizados somente enterros de crianças e de adultos que têm jazigo no local para que os funcionários realizem a exumação de corpos, abrindo assim mais espaço no cemitério.

A medida, de acordo com a Secretaria de Subprefeituras, responsável pelo Serviço Funerário do município, está dentro do cronograma previsto no plano de contingência criado por causa da pandemia de covid-19.

A secretaria negou a informação dada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep) de que o cemitério foi fechado para a realização das exumações.

"O cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, não foi e não será fechado. O equipamento continua funcionando para sepultamentos dos munícipes que possuem túmulos --concessão-- e para enterros de crianças", afirmou a secretaria em nota na quinta-feira.

"A informação de que o cemitério fará apenas exumação para abertura de novas vagas é improcedente, pois trata-se de um serviço necessário, realizado de forma regular e segue, rigorosamente, os critérios que constam da legislação em vigor."

A Reuters esteve nesta quinta-feira no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha. Uma pessoa que não quis se identificar, mas que está a par do funcionamento do local, disse que a expectativa é que as restrição aos sepultamentos de adultos que não têm jazigo no cemitério deve durar até domingo. Uma segunda fonte, que também falou sob condição de anonimato, afirmou que 1.000 exumações devem ser realizadas enquanto as restrições estiverem vigentes.

O Sindsep divulgou um comunicado dirigido às agências funerárias paulistanas e assinado pela Diretoria da Divisão de Atendimento de Convênios e Funerais que afirma que os enterros de adultos no cemitério "estão condicionados à prévia autorização da administração do cemitério, preferencialmente por escrito".

A restrição aos sepultamentos de pessoas que não têm jazigo no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha acontece quando o Brasil vive o pior momento da pandemia de covid-19, que somente na cidade de São Paulo já matou 22.068 pessoas, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do município.

Também diante do aumento dos enterros em meio à pandemia, a prefeitura decidiu, há uma semana, iniciar sepultamentos noturnos em quatro cemitérios da cidade, além do de Vila Nova Cachoeirinha, Vila Formosa e São Pedro, na zona leste, e São Luiz, na zona sul.

Nesses quatro locais, os enterros poderão ser feitos até as 22h. Nos demais 18 cemitérios administrados pela prefeitura, continuarão a ocorrer até às 18h.

Recorde

A cidade registrou na terça-feira 419 sepultamentos, o maior número desde o início do monitoramento diário, adotado por causa da pandemia, no dia 7 de julho. Do dia 24 de março até a terça, dia 30, a média de sepultamentos na cidade foi de 383, número 10,7% superior à média registrada entre os dias 17 e 23 de março, de acordo levantamento da Reuters com base nos dados diários de enterros divulgado pela prefeitura.

Para o mês de março, a média até o dia 30 foi de 307 sepultamentos diários e desde o dia 16 de março o número de enterros na capital paulista é superior a 300 por dia, de acordo com dados da prefeitura. O número de enterros realizados na quarta-feira deve ser divulgado no final da tarde desta quinta.

A Secretaria de Subprefeituras afirmou que, caso o número diário de sepultamentos permaneça superior a 400, novas medidas de contingência serão adotadas no serviço funerário paulistano. O órgão, entretanto, não informou quais medidas podem ser adotadas.