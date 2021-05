Meu Estilo: Sabrina Zanker, Head da L’Oréal Luxe e seu tempo livre

Formada em comunicação social, Sabrina Zanker, Diretora Geral da Divisão de Luxo da L’Oréal, aos 36 anos, é o membro mais jovem do Comitê Executivo da L’Oréal Brasil. Porém, não é apenas a formação em comunicação que a faz comandar uma equipe de 250 pessoas na gigante dos cosméticos, onde começou como trainee. Curiosa com o mundo e com as pessoas, Zanker está sempre atrás de atividades que provoquem e despertem sua mente. Do balé clássico ao ninjutsu (arte marcial japonesa), do reiki à psicanálise, a carioca, que morou mais de 12 anos em São Paulo e agora tem um mix de sotaques, conta à Casual sobre seus hobbies, prazeres e curiosidades fora do horário de trabalho.

Sabrina viu na administração sua primeira opção de graduação. “Sempre tive um perfil mais financeiro, pensava em trabalhar na bolsa de valores, mas acabei trocando de curso para a comunicação, focando mais no meu lado artístico”. Ambos os cursos foram influências de seus pais, ela comenta sobre a mãe “com um estilo mais hippie e meu pai, mais tradicional, banqueiro”.

Descontente com o curso de exatas, Sabrina foi atrás da comunicação na Puc-Rio, onde despertou, ainda mais, seus interesses por filosofia e sociologia. “Tive até uma bolsa do CNPq para estudar cinema, na faculdade”, comenta, acrescentando que possui ainda, formação em psicanálise. Porém, a área matemática nunca ficou totalmente de lado, Sabrina possui um MBA em finanças.

O currículo de empresas da carioca também é de peso. Antes da L’Oréal, Zanker já havia passado pela Accenture, onde conheceu seu marido e se mudou para São Paulo com ele, onde ficaram 12 anos, além de Pernod Ricard, Unilever e Whirlpool.