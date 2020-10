Gerdau promove ação no metrô de SP para propagar a economia circular

Quem passar pela Estação Clínicas, na Linha 2 (Verde) do metrô de São Paulo, poderá perceber que as escadas foram adesivadas para chamar a atenção da população para um assunto que diz respeito não só às empresas mas também a todos os consumidores: a economia circular. A ação é uma iniciativa da produtora de aço Gerdau, uma das patrocinadoras da Virada Sustentável SP, que acontece até o dia 18 de outubro em vários pontos da cidade.

Maior produtora brasileira de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de especiais no mundo, a Gerdau se destaca também como a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. Ao todo, 70% de sua produção de aço vem da reciclagem anual de mais de 11 milhões de toneladas de sucata.

Para conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre o destino dado a toneladas e toneladas de resíduos que são gerados a todo o tempo, a empresa estimula a população da capital paulista, com a iniciativa, a refletir sobre a importância da redução e do reaproveitamento do lixo gerado no planeta. “Não espere acontecer. Seja você a mudança que deseja no mundo”, diz uma das mensagens da intervenção.

“Entendemos que nosso papel vai além das nossas próprias práticas e, por isso, buscamos contribuir para a disseminação de conhecimento e consciência ambiental. A comunicação por meio da experiência é uma ferramenta importante para estimular a mudança de comportamento na sociedade”, disse Pedro Torres, líder de comunicação e marca da Gerdau.

Economia circular ou linear?

O modelo defendido pela Gerdau diz respeito à transformação de resíduos em matéria-prima. Em linhas gerais, na economia circular, os produtos – ou parte deles – são reutilizados, reparados e reciclados. Esse tipo de economia busca reconstruir o capital, seja ele financeiro, industrial, humano, social ou natural. Portanto, possibilita maior eficiência na gestão dos recursos naturais e melhora o bem-estar de toda a sociedade.

Esse modelo substitui o linear, no qual os produtos são fabricados com matérias-primas e depois descartados no final da vida útil. “Na economia linear, o que você descarta acaba em um lixão. Na economia circular, o lixo é reciclado e se transforma em algo novo”, explica a campanha.

Aqueles que não tiverem a oportunidade de passar pela Estação Clínicas até o dia 18 de outubro poderão conhecer essa e outras iniciativas da Virada Sustentável no site do evento. Confira aqui a programação completa.