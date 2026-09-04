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Criptomoeda dispara 20% em dia de queda do mercado e bate recorde; o que esperar agora?

Mesmo com alta de 102% no ano, especialista diz que os fluxos indicam continuidade dos ganhos

(Magnific)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17h45.

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A criptomoeda ZEC, do protocolo de privacidade ZCash, disparou até 20% nesta sexta-feira, 4, apesar da queda dos principais ativos digitais, como o bitcoin. Com a alta, o ZEC ultrapassou os US$ 1.000 por unidade pela primeira vez na história.

O rali recente da criptomoeda começou depois que a gestora Grayscale lançou seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de ZCash, que opera sob o código de negociação ZCSH, em 25 de agosto. O fundo já atraiu US$ 34,4 milhões desde o lançamento, de acordo com o site The Block.

No ano de 2026, o token ZEC acumula ganhos de 102%, contra uma queda de quase 9% do bitcoin, que é considerado o benchmark do mercado de criptoativos.

Considerando esse desempenho ímpar do ativo em 2026, será que ainda dá para investir ou a expectativa é só de correção daqui para frente?

Análise técnica

Segundo Ana de Mattos, trader e especialista em análise gráfica, apesar do forte avanço entre 11 de agosto e hoje a leitura do fluxo mostra que a demanda compradora ainda permanece dominante. “Esse movimento sugere que a Zcash pode buscar níveis mais altos e, eventualmente, renovar sua máxima histórica novamente”, afirma Ana.

Gráfico do desempenho da ZCash (ZEC)

Gráfico do desempenho da ZCash (ZEC)

Pela projeção de Fibonacci nos gráficos, Ana diz que o próximo alvo de preço do ZEC está nos US$ 1.125, uma faixa que poderá ser testada caso a pressão compradora continue sustentando o movimento nos próximos dias.

“Para quem já está posicionado no ativo, esse nível passa a ser uma zona importante de atenção para a realização de lucros e proteção da posição”, destaca a especialista.

Em caso de correção, Ana conta que o primeiro suporte relevante no curto prazo está próximo de US$ 815. “Em uma correção mais ampla, o suporte de médio prazo está na região de liquidez dos US$ 655.”

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