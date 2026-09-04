Criptomoeda dispara 20% em dia de queda do mercado e bate recorde; o que esperar agora?

A criptomoeda ZEC, do protocolo de privacidade ZCash, disparou até 20% nesta sexta-feira, 4, apesar da queda dos principais ativos digitais, como o bitcoin. Com a alta, o ZEC ultrapassou os US$ 1.000 por unidade pela primeira vez na história.

O rali recente da criptomoeda começou depois que a gestora Grayscale lançou seu fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de ZCash, que opera sob o código de negociação ZCSH, em 25 de agosto. O fundo já atraiu US$ 34,4 milhões desde o lançamento, de acordo com o site The Block.

No ano de 2026, o token ZEC acumula ganhos de 102%, contra uma queda de quase 9% do bitcoin, que é considerado o benchmark do mercado de criptoativos.

Considerando esse desempenho ímpar do ativo em 2026, será que ainda dá para investir ou a expectativa é só de correção daqui para frente?

Análise técnica

Segundo Ana de Mattos, trader e especialista em análise gráfica, apesar do forte avanço entre 11 de agosto e hoje a leitura do fluxo mostra que a demanda compradora ainda permanece dominante. “Esse movimento sugere que a Zcash pode buscar níveis mais altos e, eventualmente, renovar sua máxima histórica novamente”, afirma Ana.

Gráfico do desempenho da ZCash (ZEC)

Pela projeção de Fibonacci nos gráficos, Ana diz que o próximo alvo de preço do ZEC está nos US$ 1.125, uma faixa que poderá ser testada caso a pressão compradora continue sustentando o movimento nos próximos dias.

“Para quem já está posicionado no ativo, esse nível passa a ser uma zona importante de atenção para a realização de lucros e proteção da posição”, destaca a especialista.

Em caso de correção, Ana conta que o primeiro suporte relevante no curto prazo está próximo de US$ 815. “Em uma correção mais ampla, o suporte de médio prazo está na região de liquidez dos US$ 655.”

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