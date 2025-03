XRP vai ganhar ETF até final de 2025 e estará em estoque dos EUA, diz CEO da Ripple

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, afirmou na última quarta-feira, 19, que acredita que o XRP contará com ETFs nos Estados Unidos até o final de 2025 e que a criptomoeda fará parte do "estoque" de criptos criado por Donald Trump. A projeção reflete uma novidade regulatória favorável para o token.

Garlinghouse compartilhou o seu otimismo durante uma entrevista para a Bloomberg logo após a notícia de que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) decidiu encerrar um processo de anos aberto contra a Ripple pela oferta do XRP, que o regulador afirmava ser ilegal.

A disputa judicial girava em torno da definição do XRP como valor mobiliário. A SEC afirmava que a Ripple teria violado as leis do país ao ofertar o XRP de forma ilegal, sem autorização do regulador. Já a empresa defendia que o XRP não era um valor mobiliário, e portanto não violou leis.

Em 2023, uma juíza aceitou parcialmente os argumentos da companhia, em uma vitória relevante para o mercado cripto. Desde então, a SEC vinha entrando com recursos em instâncias superiores para tentar reverter a decisão e manter a classificação da criptomoeda.

Agora, o regulador definiu que não dará prosseguimento ao recurso atual, na prática encerrando o processo. Para Garlinghouse, a decisão da SEC encerra qualquer incerteza sobre a classificação do XRP, o que abre margem para uma série de avanço em relação ao ativo.

Questionado sobre a possibilidade do XRP estar entre as criptomoedas que vão compor o estoque nacional criado por Trump - um projeto diferente da reserva estratégica de bitcoin -, o CEO disse que "haverá um estoque de criptomoedas que vai incluir ativos como o XRP".

Ele também espera uma "onda de aprovações de ETFs de XRP" pela própria SEC ao longo do segundo semestre de 2025. Até o momento, mais de 10 pedidos estão sob análise do regulador, incluindo das gestoras Bitwise e Franklin Templeton.

Anteriormente, a classificação da criptomoeda como valor mobiliário impedia o lançamento desses ETFs. Agora, Garlinghouse diz que tem "uma imensa confiança" na aprovação dos ETFs. Além disso, o CEO não descartou a possibilidade da Ripple realizar um IPO no mercado dos EUA, mas disse que o movimento "não é uma prioridade" atualmente.

