Ação da Trump Media sobe mais de 8% no pós-mercado depois de acordo com Crypto.com

A empresa que administra a plataforma Truth Social vem recebendo críticas, apesar do retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca. Antes deste ganho após o fechamento da bolsa, as ações caíram 38% em 2025.

As ações dasaltaram mais de 8% no pregão estendido desta segunda-feira, 24, depois que a controladora da empresa de mídia social do presidente anunciou um acordo com a Crypto.com para lançar uma série de fundos negociados em bolsa e produtos relacionados

No comunicado à imprensa, a Trump Media disse que os ETFs e produtos negociados em bolsa terão um foco "Made in America" ​​e serão lançados ainda este ano, sujeitos à aprovação regulatória. Essa é a mais recente incursão do presidente Trump em criptomoedas depois que sua família introduziu vários tokens e memecoins da marca Trump e anunciou planos para iniciar uma espécie de banco de criptomoedas, incluindo a ideia de fazer o bitcoin um ativo como reserva nacional

O anúncio também traz mais um capítulo em que a agenda política do presidente se mistura com seus negócios pessoais. Trump é quem tem mais ações da Trump Media, que tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 4,6 bilhões . No mês passado, a empresa relatou ter perdido US$ 400 milhões em 2024. Segundo a CNBC, caberá à Crypto.com e sua afiliada nos EUA, Foris Capital, levar novos ETFs ao mercado. Hoje, o presidente permite que outras empresas possam desenvolver produtos com seu nome e marca.