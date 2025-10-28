Western Union entra no mundo cripto e anuncia 'dólar digital' próprio

A Western Union anunciou nesta terça-feira, 28, que vai lançar uma stablecoin própria pareada ao dólar. Batizado de USDPT, o ativo representa a entrada da gigante do mercado de câmbio no mundo das criptomoedas e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

Em um comunicado, a empresa informou que o ativo foi desenvolvido para "unir os mundos fiduciário e digital, destravando uma utilidade no mundo real para os ativos digitais". A criptomoeda será emitida no blockchain Solana pelo Anchorage Digital Bank.

O foco da nova stablecoin será "expandir as formas de movimentar dinheiro para clientes, agentes e parceiros, e dar suporte às capacidades de tesouraria da empresa". O ativo também seguirá todos os requisitos regulatórios atualmente exigidos para as stablecoins.

"A Western Union fornecerá aos usuários acesso a ativos digitais e permitirá enviar, receber, gastar e manter USDPT por meio de uma experiência de usuários sem fricções, apoiada pelas capacidades globais de conformidade e risco da empresa", destacou a companhia.

Devin McGranahan, CEO da Western Union, disse que "à medida que evoluímos para o universo dos ativos digitais, o USDPT da Western Union nos permitirá controlar a economia vinculada às stablecoins". O anúncio da criptomoeda englobou ainda o lançamento de uma rede própria de ativos digitais.

A expectativa do executivo é que os projetos "serão um facilitador para alcançarmos nossa missão de tornar os serviços financeiros acessíveis a pessoas em todos os lugares". Apesar de não ter uma data oficial de lançamento, a USDPT deverá estrear no mercado no próximo ano.

"O comércio digital tornou o mundo mais próximo, mas o acesso ao dinheiro permanece localizado. A Western Union prevê que sua stablecoin USDPT e sua Digital Asset Network têm o potencial de remodelar fundamentalmente a forma como o dinheiro circula em todo o mundo", afirma a empresa.

Ainda segundo o comunicado, "ao vincular moedas globais como o dólar americano diretamente às necessidades de gastos locais, a Western Union quer expandir a forma como o mundo envia dinheiro, permitindo a movimentação digital compatível e segura através das fronteiras com certeza, confiança e a um custo menor".

Em julho desse ano, o CEO da empresa já havia afirmado que as stablecoins são "uma oportunidade, não uma ameaça" para os negócios da Western Union. Agora, a companhia entra de vez no mundo cripto.

