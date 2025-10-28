Future of Money

Circle lança teste de blockchain com Amazon, BTG, Visa, BlackRock e outros parceiros

Responsável pela emissão da criptomoeda pareada ao dólar USDC, Circle pretende lançar blockchain Arc após período de testes

Circle: empresa quer lançar blockchain próprio (Circle/Reprodução)

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16h35.

A Circle lançou nesta terça-feira, 28, a versão pública de testes do Arc, a sua rede blockchain própria. O novo projeto chega ao mercado com mais de 100 empresas parceiras anunciadas, divididas em áreas como pagamentos, mercado financeiro e setor bancário.

Em um comunicado, a Circle explicou que a versão de testes da rede permitirá interações com desenvolvedores externos e busca avaliar a capacidade do blockchain em termos de velocidade, escalabilidade e hospedagem de diferentes projetos potenciais de aplicação da tecnologia.

A rede foi anunciada em agosto deste ano e é de primeira camada. O foco do projeto é em hospedar a USDC, stablecoin pareada ao dólar e emitida pela própria Circle. As taxas para operações na rede serão pagas usando a própria criptomoeda.

Jeremy Allaire, CEO da Circle, disse que o projeto conta com um "impulso inicial notável, com empresas, protocolos e projetos líderes começando a ser construídos e testados. Combinadas, essas empresas alcançam bilhões de usuários, movimentam, trocam e custodiam centenas de trilhões em ativos e pagamentos e apoiam economias locais na África, Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio".

"O Arc apresenta a oportunidade para todos os tipos de empresas construírem uma infraestrutura de rede de nível empresarial, promovendo uma visão compartilhada de que um sistema econômico global mais aberto, inclusivo e eficiente pode ser construído nativamente na Internet", destacou.

Entre as empresas parceiros anunciadas na fase de testes do blockchain estão gigantes do mercado como BNY, BlackRock, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs, Société Générale, Visa, Mastercard e Amazon. O BTG Pactual também foi anunciado como parceiro do projeto.

Além disso, o Arc vai fornecer a infraestrutura blockchain para a emissão de outras stablecoins além da USDC. Na rodada de testes, foram selecionadas stablecoins pareadas a outras moedas, indo além do dólar. Entre elas, está a BRLA, emitida pela Avenia e pareada ao real.

O blockchain ainda não tem uma data oficial de lançamento no mercado, mas a expectativa é que ele ocorra em 2026. A Circle destacou que pretende que a rede seja "operada e governada por um amplo conjunto de participantes distribuídos globalmente" no futuro.

