'Stablecoins são oportunidade, não ameaça', diz CEO da Western Union

As stablecoins ganharam espaço no mercado como criptomoedas pareadas ao dólar, apresentando casos de uso que vão dos investimentos ao câmbio. Entretanto, Devin McGranahn, CEO da Western Union, afirma que esses ativos "são uma oportunidade, não uma ameaça" para a sua empresa.

A Western Union é conhecida por ser uma das principais companhias do mercado mundial de câmbio nas últimas décadas, mas McGranahan não acredita que as inovações digitais como as stablecoins vão ameaçar a posição da empresa. Pelo contrário.

Em entrevista à Bloomberg na última segunda-feira, 21, ele disse que a própria Western Union deve ser beneficiada pelas oportunidades que as stablecoins estão criando na área de transferência internacional de dinheiro. Ele ressaltou que esses ativos trazem diversas vantagens.

Para McGranahan, as criptomoedas pareadas a moedas fiduciárias permitem realizar transferências de forma mais rápida e barata, com ganhos mais expressivos nas operações transfronteiriças. Por outro lado, ele pontuou que os ativos ainda não são comumente usados como forma de pagamento.

"Da última vez que eu vi, você não pode gastar uma stablecoin se quiser comprar uma Coca-Cola. Então a conversão das stablecoins em moedas fiduciárias, em especial para moedas que são mais difíceis de converter, é uma oportunidade para nós", disse o CEO da Western Union.

O foco inicial da empresa deverá ser a oferta de serviços de conversão de stablecoins. Ele não deu detalhes sobre os planos da companhia e também não informou se a Western Union pretenderia, em algum momento, criar uma stablecoin própria, movimento que tem ganhado força no mercado.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

A avaliação de McGranahan também foi compartilhada dias depois da sanção nos Estados Unidos do Genius Act, um projeto de lei que cria a primeira regulação específica para stablecoins no país. A medida era uma das prioridades legislativas do presidente Donald Trump.

O projeto estabelece uma série de regras para a emissão e controle das stablecoins, com foco na área de pagamentos. Especialistas acreditam que a lei será essencial para acelerar a adoção institucional dessas criptomoedas, ampliando ainda mais o uso dos ativos nos próximos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok