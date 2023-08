Visa quer fomentar mercado cripto e entra em associação do setor no Brasil

A Visa anunciou nesta terça-feira, 15, que ingressou na Associação Brasileira de Criptoeconomia, a ABCripto. Com isso, a gigante de pagamentos se soma a outras empresas que atuam no mercado de criptomoedas brasileiro, se comprometendo também a fomentar o segmento no Brasil.

A ABCripto conta atualmente com mais de 15 membros, realizando um movimento de expansão ao longo de 2023 que inclui grandes empresas tradicionais do mercado, incluindo o Itaú e a MasterCard. Agora, a Visa se soma a esse grupo, reforçando o interesse da empresa no segmento.

Bernardo Srur, diretor-presidente da ABCripto, destacou que a entrada da empresa é "um marco para o mercado de ativos digitais. Com amplo conhecimento e capacidade de modernização do sistema financeiro, a Visa trará mais inovação e tecnologia ao setor. Juntos, vamos fomentar novas oportunidades de investimentos e agregar expertises".

Já Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil, ressaltou que a associação de criptoeconomia é "focada em discutir o futuro, os desafios e as inovações que as moedas digitais podem trazer para o mercado financeiro".

Ele destacou ainda que a gigante global de meios de pagamento "está comprometida com o desenvolvimento do ecossistema de moedas digitais, trabalhando para o fomento das boas práticas e o avanço de regulamentações que coloquem em primeiro lugar soluções e casos de uso que façam diferença para o dia a dia do consumidor".

Atualmente, a ABCripto conta com os seguintes membros: Foxbit, Mercado Bitcoin, NovaDAX, Z.ro Bank, Travelex Bank, Uniera, OWS Brasil, Ripio, Bitso, Deloitte, VDV Advogados, KPMG, Chainalysis, 99Pay, VBSO Advogados, Hachi Investiments, Coinext, Vórtx QR Tokenizadora, MasterCard, Grupo GCB, PeerBR, Zero Hash, Bity Bank, LIQI, Itaú Unibanco, Socios.com, Chiliz, Grupo Bancário Cainvest, Declare Cripto, Ambify e Klever.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Visa e tokenização

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente da Visa no Brasil, Nuno Lopes, já havia indicado que elementos ligados ao mercado de criptoativos estão entre os focos da empresa para os próximos anos, com destaque para a tokenização de ativos tradicionais.

Ele destacou que a tecnologia blockchain surgiu como um dos focos da Visa em um processo de constante evolução nas formas de pagamento. Atualmente, ele destaca que a empresa passa por uma "mobilização para desenvolver vários de casos de uso" para a nova tecnologia.

"É só o início de uma jornada muito mais longa", destaca Lopes. A principal vantagem da tecnologia blockchain, avalia, será o surgimento do "dinheiro programável": "O dinheiro programável permite a automatização da economia, é natural que uma empresa de tecnologia, cuja função é conectar todas as partes, evolua para essa realidade".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok