MasterCard reforça aposta em cripto e entra em associação do setor no Brasil

A MasterCard, uma das maiores empresas do mundo na área de meios de pagamentos, tem sido uma das principais entusiastas da adoção e implementação da tecnologia por trás dos criptoativos em seus negócios. E a companhia deu mais um passo para reforçar esse interesse, passando a integrar a partir de abril a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).

Em um comunicado compartilhado com exclusividade com a EXAME, a ABCripto anunciou a chegada da companhia, destacando que ela "tem atuado na vanguarda da exploração e evolução do blockchain há anos, apoiada nos três princípios fundamentais da companhia – proteção ao consumidor, conformidade regulatória e estabilidade".

Segundo a associação, a MasterCard tem trabalhado para "criar um ecossistema seguro e próspero para todos os envolvidos" na chamada criptoeconomia. A empresa se junta a outros 22 membros da associação, que engloba corretoras de criptomoedas, tokenizadoras e outras empresas que ingressaram no mercado cripto.

Para Bernardo Srur, diretor da ABCripto, "o mercado da criptoeconomia tem muito a ganhar com a MasterCard, e a ABCripto se orgulha em receber a nova parceira, que trará toda a sua experiência para nos ajudar no desenvolvimento do setor".

A gigante de pagamentos realizou diversas parcerias nos últimos anos com empresas do setor para lançar produtos e iniciativas no mundo cripto, em especial a criação de cartões de crédito que permitem realizar pagamentos em criptomoedas. O anúncio mais recente da companhia na área envolveu, porém, os tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

A MasterCard lançou uma iniciativa que usa NFTs como parte de um programa para acelerar o crescimento de carreiras de músicos, oferecendo cursos e outras formações. A participação no programa ficará acessível apenas aos detentores do NFT MasterCard Music Pass, criado especificamente com esse objetivo.

MasterCard e mundo cripto

Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicação da MasterCard, disse que programas como o de NFTs estão em vigor para ajudar os usuários a "entender melhor e confiar em como o blockchain e os ativos digitais são usados". "Também acreditamos que a Web3 pode ser uma ferramenta poderosa na conexão de pessoas e na construção de comunidades em torno de paixões universais compartilhadas", destacou.

A novidade da MasterCard foi anunciada menos de dois meses depois que ela e a concorrente Visa anunciaram que estariam reduzindo todas as novas parcerias envolvendo criptomoedas e blockchain. Os provedores de serviços financeiros disseram que todos os novos lançamentos seriam adiados até que condições de mercado tivessem uma melhora visível, juntamente com um arcabouço regulatório mais claro e estabelecido.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok