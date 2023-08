Banco central do Zimbábue vai lançar tokens de ouro para competir com o dólar

O banco central do Zimbábue (RBZ, na sigla em inglês) espera lançar "em breve" o seu primeiro token digital lastreado em ouro, apelidado de GBDT, para uso no varejo. O lançamento deverá ocorrer após a disponibilização do ativo entre investidores, que a autarquia descreveu como "admirável" em um relatório recente.

O RBZ anunciou a introdução do GBDT em abril e realizou 11 emissões representando 325 quilogramas de ouro até 21 de julho, de acordo com um relatório financeiro divulgado pelo banco em 9 de agosto. Os tokens são lastreados em ouro físico, que é mantido em custódia pelo RBZ.

Agora, o token "será ampliado para ser usado para fins de transação pelo público". Em comunicado, o banco informou que "está em estágio avançado de preparação para a implementação dos GBDTs para fins de transação na Fase II do projeto. [...] Prevê-se que a fase de transação verá os GBDTs [complementando] a demanda pelo dólar americano em transações domésticas, pois os varejistas terão um meio de troca mais seguro, conveniente e preservador de valor".

A emissão de GBDT ocorreu depois que o banco central do Zimbábue começou a emitir moedas de ouro físicas no ano passado. As moedas chegaram a ser adquiridas por investidores e apenas 2% delas foram resgatadas, disse o RBZ. Já o token oferece as vantagens de divisibilidade e aumento da segurança, afirmou o banco.

Zimbábue enfrenta inflação alta

A inflação no Zimbábue atingiu um acumulado em 12 de meses de 175,8% em junho, depois que o banco adotou um novo índice de referência. O RBZ fixou sua taxa de juros em 150% no mesmo mês mês. Por isso, o dólar americano é amplamente utilizado no comércio local como uma alternativa à moeda do país, fortemente desvalorizada.

O objetivo da autarquia com o token, agora, é oferecer uma alternativa ao dólar para uso nessas negociações no dia a dia, o que pode ajudar a aliviar a disparidade entre a moeda local do Zimbábue e a moeda dos Estados Unidos. Até o momento, a instituição não informou uma data precisa para o início da operação.

O RBZ tem buscado desenvolver também uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) desde julho de 2022 e disse estar "progredindo constantemente". A autarquia realizou uma pesquisa que constatou que 71,7% dos entrevistados estariam dispostos a usá-la. O token "servirá de base para o desenvolvimento" de uma CBDC, pois "exibe a maioria das características de uma CBDC".

