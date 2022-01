Vagas para trabalhar com criptomoedas cresceram 395% em 2021, diz LinkedIn

Os anúncios de vagas de empregos para cargos relacionados às criptomoedas aumentaram quase quatro vezes em 2021 em comparação a 2020, de acordo com um estudo recente do LinkedIn.

Postagens com títulos contendo termos como “bitcoin”, “ethereum”, “blockchain” e “criptomoeda” cresceram 395% de 2020 a 2021, de acordo com o estudo, que considera dados relativos ao mercado de trabalho nos EUA. A alta foi significativamente maior do que a de 95% nos anúncios de empregos no setor mais amplo de tecnologia no mesmo período.

A maioria das postagens foi para cargos na área de software e finanças, mas o LinkedIn também observou um aumento na demanda por pessoas em serviços como contabilidade e consultoria, bem como em recursos humanos e hardware.

Alguns dos cargos mais comuns eram para desenvolvedores e engenheiros de software especializados em blockchain.

A área da baía de São Francisco, Austin no Texas, Nova York, Miami/Fort Lauderdale e Denver nos EUA foram as áreas que tiveram mais vagas de emprego envolvendo criptomoedas em 2021, declarou o LinkedIn ao MarketWatch.

Em 2020, as cinco áreas com mais vagas de empregos envolvendo criptomoedas foram a área da baía de São Francisco, a cidade de Nova York, a área entre Raleigh, Durham e Chapel Hill na Carolina do Norte, a área da grande Filadélfia (Delaware, Bucks, Montgomery, Chester, Camden e Filadélfia) e Los Angeles, todas nos Estados Unidos.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

