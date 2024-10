‘Uptober’: outubro ainda será de alta para o bitcoin?

Outubro é conhecido no mercado cripto como "Uptober" - uma junção de "up" (subida) com "October" (outubro). O apelido se consolidou devido ao histórico de retornos positivos expressivos do bitcoin durante este mês.

O que vimos neste início de outubro, porém, não foi exatamente o que esperávamos. Principalmente, porque fomos surpreendidos pela escalada do conflito entre Irã e Israel, que derrubou os mercados.

Passado o pico do impacto negativo da notícia, já começamos a observar uma recuperação das criptomoedas.

Considerando o histórico de performance do bitcoin, tivemos um setembro atípico. Em geral, é um mês com desempenho mais para o vermelho do que para o verde, como mostra abaixo na tabela de retornos mensais do ativo.

Já outubro costuma encabeçar um último trimestre altista. Vejam a seguir na tabela de retornos trimestrais (do Q1 ao Q4).

Até o momento em que escrevo, o Q4 deste ano está com retornos negativos, assim como aconteceu poucas vezes - 2014, 2018, 2019 e 2022. Mas o trimestre apenas começou, vamos observar.

Será que um setembro positivo atípico nos entregará um outubro de queda? Acredito que vamos manter a consistência histórica e ter um outubro positivo.

Motivos para isso:

O corte dos juros da economia americana aconteceu e, na última segunda (30), o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que mais dois podem vir ainda em 2024 - movimento que favorece ativos de risco, como ações e cripto. O afrouxamento monetário pelo Fed se alinha com o Banco Central Europeu, o Banco do Canadá e o Banco da Inglaterra, formando um ciclo coordenado de aumento da liquidez global.

Falando em aumento da liquidez, segundo um novo relatório da analista Lyn Alden, o bitcoin vem demonstrando uma forte correlação com a liquidez global ao longo dos anos. À medida que a liquidez global cresce, o bitcoin tende a prosperar.

Observem essa correlação no gráfico abaixo do Preço do Bitcoin vs. Global M2 - M2 é uma medida ampla da oferta monetária que inclui moeda física, contas correntes, depósitos em poupança e outros ativos monetários de alta liquidez.

Eleições presidenciais nos EUA a caminho. Independentemente de vencedor, o mercado tende a apresentar uma subida expressiva após a decisão, principalmente à medida que os investidores ganham uma visão mais clara do impacto dos resultados políticos. Com a definição, grandes investidores se sentem mais seguros para se expor a ativos de risco. Vejam a tendência histórica no gráfico abaixo - Bitcoin Após as Eleições nos EUA.

Outro catalisador pode ser o reembolso da FTX aos credores, no valor entre US$ 11 bilhões e US$ 16 bilhões, que deve acontecer até o fim deste ano/início de 2025. Especialistas acreditam na probabilidade de que 60% a 70% desses investidores retornem ao mercado cripto, trazendo um novo influxo de liquidez.

O interesse institucional é um dos sinais mais promissores para a criptoesfera. Recentemente, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, fez declarações inéditas e otimistas sobre o bitcoin, considerando o ativo uma “alternativa monetária global emergente". Ao lado de outros gigantes como Fidelity e Grayscale, mais instituições estão integrando a moeda aos portfólios como forma de diversificação e proteção. A adoção dos institucionais legitima a cripto e ainda atrai trilhões de dólares em capital potencial.

Análise Gráfica

Antes de analisarmos rapidamente o gráfico, vamos voltar à tabela de retornos mensais do bitcoin que vimos há pouco: se projetarmos no momento em que escrevo (com bitcoin na casa dos US$ 62 mil) uma alta de 20% - arredondando a Média histórica de outubro de 20,75% - chegamos a US$ 75 mil, um novo topo histórico.

Na análise do gráfico a seguir, porém, existe um primeiro cenário que pode conduzir o bitcoin a novas baixas. Nos últimos meses, tivemos diversos rompimentos falsos (círculos desenhados em azul) - isso significa que rompemos a cunha para cima, mas não houve uma continuidade de alta. Graficamente, existe a possibilidade de passarmos um bom tempo dentro do canal, mas eu não acho que isso vá acontecer.

Aposto mais no cenário em que a atuação de uma força compradora vai romper a cunha e engrenar uma alta novamente.

No final do dia, apesar das quedas assustarem, elas representam novas oportunidades de acumulação de bitcoin e altcoins, melhorando o preço médio de compra. Com um cenário mais claro após as eleições americanas, acredito que veremos uma grande virada no mercado até o final do ano e no início de 2025. Cenário favorável para quem estiver preparado!

