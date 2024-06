União de cripto com IA pode ser megatendência de US$ 20 trilhões, diz relatório

Com o boom da inteligência artificial (IA) em 2023, empresas e especialistas começaram a pesquisar possíveis integrações com outras tecnologias. O “casamento” entre a IA e a tecnologia blockchain pode ser promissor e se tornar uma megatendência de US$ 20 trilhões, de acordo com um relatório da Bitwise.

Áreas como a mineração de bitcoin, validação de informações e assistentes virtuais podem estar entre as que mais irão se beneficiar da intersecção entre a inteligência artificial e o blockchain. Até 2030, o relatório aponta que juntos, os dois setores poderão acrescentar US$ 20 trilhões ao PIB global, de acordo com o relatório.

“A interseção entre IA e cripto será ainda maior do que as pessoas imaginam. As duas indústrias poderiam adicionar um total coletivo de US$ 20 trilhões ao produto interno bruto (PIB) global até 2030”, disse o analista sênior de research de criptoativos da Bitwise, Juan Leon.

Solução para a escassez de data centers, chips e eletricidade

“A corrida pela supremacia da IA está criando uma escassez sem precedentes de data centers, chips de IA e acesso à eletricidade”, disse Leon, observando que as quatro maiores empresas de nuvem deverão gastar cerca de US$ 200 bilhões na construção de data centers em 2025, principalmente para atender à crescente demanda de empresas de IA.

Em contrapartida, as empresas de mineração de bitcoin já possuem todos os recursos que as empresas de IA precisam, como chips superpotentes, sistemas de refrigeração de alta tecnologia e infraestrutura de acompanhamento, o que pode fortalecer ainda mais as perspectivas dessa integração entre tecnologias.

