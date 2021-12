Nike compra startup de NFTs para lançar calçados digitais no metaverso

A Nike, gigante multinacional da moda e dos artigos esportivos, acaba de dar um grande passo no metaverso ao adquirir a startup de NFTs colecionáveis RTFKT. Foi a própria RTFKT quem anunciou a aquisição pela Nike, no Twitter. Os termos do acordo não foram divulgados.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

A aquisição parece servir como uma luva nos planos da companhia norte-americana. Um dos principais produtos da RTFKT é um sapato híbrido NFT/físico colecionável inspirado na lendária coleção de NFTs CryptoPunks, e o projeto atraiu as manchetes em março, quando uma coleção de calçados digitais em parceria com o artista do mundo dos NFTs FEWOCiOUS vendeu 3,1 milhões de dólares em pares de tênis do metaverso.

A Nike, por sua vez, estava explorando a tecnologia blockchain já em 2019, chegando ao ponto de patentear sapatos tokenizados.

“Esta aquisição é mais um passo que acelera a transformação digital da Nike e nos permite atender atletas e criadores na interseção entre esporte, criatividade, jogos e cultura”, escreveu o presidente da Nike, John Donahoe, em uma publicação. “Estamos adquirindo uma equipe muito talentosa de criadores com uma marca autêntica e conectada. Nosso plano é investir na marca RTFKT, servir e aumentar sua comunidade inovadora e criativa, e estender o impacto digital e as capacidades da Nike”.

Gm. New kicks with my zombie on them, from @RTFKTstudios 👀🥰 pic.twitter.com/S96Wceewrk — KΞVIN R◎SE (@kevinrose) December 13, 2021

A moda do metaverso também é um setor em rápida expansão. Um projeto rival de NFTs de streetwear, o Cryptokickers, assinou o primeiro contrato de calçados digitais com o ex-astro da NBA Wilson Chandler em abril.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok