Projeto colaborativo da Adidas vende R$ 250 milhões em NFTs em três dias

Em seu fim de semana de estreia, o primeiro NFT do projeto Into the Metaverse, ou "Por dentro do metaverso" em português, da Adidas Originals gerou 11.391 ether, no valor de mais de 43 milhões de dólares, no OpenSea. Classificada por volume de negociação, esta coleção ficou em segundo lugar na OpenSea, atrás da coleção Clone X e Takashi Murakami do RTFKT.

Em colaboração com Bored Ape Yacht Club, Punks Comic e Gmoney, a Adidas Originals cocriou um ativo digital e colocou 30.000 cópias do mesmo item à venda em 17 de dezembro. Quase 20.000 cópias de NFTs da Fase 1 foram vendidas até agora.

De acordo com a empresa, 15,5 milhões de dólares foram vendidos durante acesso antecipado do lançamento, que teve de pausar e reiniciar após várias horas devido a problemas técnicos relacionados à emissão dos NFTs do Bored Ape Yacht Club.

Este NFT não é um item de colecionador, mas um token que fornece a seu proprietário acesso exclusivo a acessórios virtuais no metaverso do jogo The Sandbox e a capacidade de resgatar produtos físicos correspondentes em 2022.

No metaverso, desafiar o impossível é a realidade. Na sexta-feira, nos lançamos no mundo da Web 3.0 com um dos pacotes de NFTs mais amplamente distribuídos da história.

1/10

- adidas Originals (@adidasoriginals) 20 de dezembro de 2021

Os proprietários do NFT também poderão receber uma versão física da Edição 2 do Punks Comic: X Marks the Drop, uma história em quadrinhos sobre todos os personagens da coleção. A HQ também está disponível separadamente para compra no perfil da Punks Comic no OpenSea. A equipe de desenvolvedores da Punks Comic, Pixel Vault, supostamente pegou uma parte dos lucros da venda do OpenSea e no tesouro da retornou para a comunidade Punks.

Depois de tuitar sobre uma parceria com a Coinbase e apresentar seu próprio terreno no The Sandbox, a Adidas pisou firmemente com seus tênis no metaverso com o sucesso de seu lançamento NFT exclusivo. A rival Nike também expandiu sua presença digital com a compra da marca de tênis e colecionáveis ​​virtuais RTFKT, a coleção mais popular na OpenSea no momento da publicação desta matéria.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok