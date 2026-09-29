NFT de Justin Bieber comprado por US$ 1,3 milhão tem valor 'negativo', diz Adam Back

Adam Back, CEO da Blockstream, afirma que o Bored Ape NFT de Justin Bieber, adquirido por US$ 1,3 milhão, não vale nada ou até menos. No entanto, ele garante que o bitcoin não enfrenta esse risco.

Back é um criptógrafo cujo sistema Hashcash é citado no white paper do bitcoin. Ele respondeu a um influenciador cripto que estimou o token em cerca de US$ 16.300.

Quanto vale o Bored Ape NFT de Justin Bieber hoje?

Bieber comprou seu Bored Ape NFT, #3001, por 500 ETH em janeiro de 2022. Naquele momento, o valor era de aproximadamente US$ 1,3 milhão. Porém, o token não apresentava características raras, o que gerou questionamentos sobre o preço já na época.

Hoje, o preço mínimo do Bored Ape Yacht Club (BAYC) está próximo de 6,25 ETH, ou cerca de US$ 16.600. Isso mantém o cantor aproximadamente 99% abaixo do valor investido. Para comparação, o preço mínimo da coleção atingiu 153,7 ETH em maio de 2022.

Bieber não foi o único. Celebridades como o jogador da NBA Stephen Curry também adquiriram apes durante aquele ciclo de hype.

O setor como um todo também registra dificuldades. Em junho, as avaliações de NFTs recuaram para patamares mínimos de valor de mercado à medida que o ether caiu. Paralelamente, a Nike encerrou seu estúdio de NFTs no fim do ano passado.

Adam Back diferencia o bitcoin dos colecionáveis

A primeira resposta de Back apenas corrigiu o valor do ape para “vale US$ 0”. Outro usuário apontou que o valor deveria ser negativo, já que transferir um NFT requer o pagamento de taxas da Ethereum. Back confirmou que, tecnicamente, isso é correto, pois o investidor teria que gastar para se desfazer do token.

i guess that's technically true. you'd have to pay to get rid of it — Adam Back (@adam3us) September 27, 2026

Em seguida, um usuário perguntou se o bitcoin também estaria caminhando para chegar a zero. Back respondeu que sua opinião era sobre o Bored Ape NFT e outros colecionáveis desse tipo, não sobre o bitcoin.

no bored apes and other NFT silliness — Adam Back (@adam3us) September 27, 2026

Back raramente ameniza suas posições. Em agosto, afirmou que as postagens iniciais de Satoshi nos fóruns não resolvem o debate sobre escalabilidade.

Ele também sustenta suas convicções com recursos próprios. Em setembro, investiu €7,6 milhões no tesouro de bitcoin da Capital B. A empresa listada em Paris acumula o ativo.

Ainda assim, o Bored Ape NFT de Bieber pode alcançar um valor superior devido à fama do artista. Resta saber se um comprador realmente pagaria esse valor adicional.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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