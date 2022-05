Um terço dos britânicos já comprou criptomoedas, diz relatório

A tecnologia está impulsionando a adoção de criptomoedas no Reino Unido. Mais e mais britânicos estão comprando criptomoedas, de acordo com uma pesquisa da Coinbase realizada pela Qualtrics.

As principais conclusões indicam que 33% dos britânicos possuem criptomoedas, acima dos 29% em outubro de 2021. Além disso, mais da metade, ou 61%, dos pesquisados ​​pretendem aumentar suas participações nos próximos 12 meses.

Para Danny Scott, CEO da principal exchange de bitcoin (BTC) do Reino Unido, a CoinCorner, as estatísticas “parecem incrivelmente altas”. Scott sugeriu que "estamos vendo um período de silêncio no mercado de varejo agora", acrescentando que "quando o preço se estabiliza, o mesmo acontece com o interesse dos novatos".

"Sem saber a fonte para isso, eu arriscaria um palpite que o tamanho da pesquisa era pequeno e felizmente caiu na direção de mais adoção do que a realidade."

Estatísticas da Statista sugerem que a propriedade de criptomoedas no Reino Unido é muito menor - em torno da marca de 7%, enquanto relatórios anteriores do Cointelegraph sugeriam que a propriedade de criptomoedas no Reino Unido era inferior a 10%.

Para Scott, "em vez de olhar para isso de forma negativa, devemos ver isso como uma oportunidade de respirar e construir a infraestrutura para a próxima onda, pois todos sabemos que o setor continua operando nos ciclos". De fato, o Bitcoin cruzou recentemente a metade do caminho para o próximo halving.

O relatório da Coinbase também destacou que o Bitcoin é o rei das criptomoedas entre os consumidores do Reino Unido, pois é a criptomoeda mais comum. O ether (ETH) é detido por 52% dos pesquisados ​​com Dogecoin (DOGE) e Binance Coin (BNB) em 34% e 33%, respectivamente.

No Reino Unido, não é apenas o mercado de varejo que está interessado em criptomoedas: o HM Treasury também parece estar resistindo à lenta ação do preço do bitcoin. A decisão do HM Treasury de criar um NFT real até o verão chamou a atenção da comunidade de criptomoedas em abril, em meio a discussões sobre a regulamentação de stablecoins no Reino Unido.

O chanceler @RishiSunak pediu ao @RoyalMintUK para criar um NFT a ser emitido até o verão.

Esta decisão mostra a abordagem prospectiva que estamos determinados a adotar em relação aos criptoativos no Reino Unido. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) 4 de abril de 2022

Um porta-voz da Coinbase disse ao Cointelegraph que a população de 67 milhões de britânicos cria um “principal centro europeu de investimento em criptomoedas”, destacando que há uma proporção crescente de pessoas envolvidas com esses ativos.

"Trabalhos de pesquisa recentes sugerem que a tendência de adoção pode continuar, com muitos compartilhando ambições de expandir o tamanho e a diversificação de seus portfólios".

Adicionando uma nota de cautela, o porta-voz sugeriu que “está claro que há mais trabalho a ser feito para aumentar a compreensão e a conscientização sobre esses ativos”. Um funcionário experiente da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) assumiu recentemente um cargo no departamento de ativos digitais para apoiar a "visão para criptomoedas" do governo.

Para a Coincorner, trata-se de "caso de uso diário real do mundo real, em vez de se concentrar em clientes que desejam especular sobre centenas de criptomoedas diferentes que não oferecem nada de uso no mundo real".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok