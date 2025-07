Trump Media entra com pedido para lançar ETF de criptomoedas 'blue chip'

A Trump Media, uma das empresas do presidente Donald Trump, entrou nesta terça-feira, 8, com um novo pedido para lançar um ETF de criptomoedas nos Estados Unidos. A solicitação é a terceira enviada à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e reforça a tentativa da companhia de se aproximar do mercado cripto.

De acordo com o pedido, o novo fundo planejado receberia o nome de Truth Social Crypto Blue Chip ETF. A Truth Social é uma plataforma de mídia social lançada pela empresa de Trump e usada pelo presidente para divulgar comunicados oficiais. Já o termo blue chip tradicionalmente se refere às ações mais valiosas do mercado financeiro.

Nesse caso, o termo se refere a um conjunto de criptomoedas classificadas pela Trump Media como as mais valiosas do mercado. O ETF realizaria investimentos nessa cesta de ativos digitais, composta pelo bitcoin, ether, Solana, XRP e Cronos. Cerca de 85% dos investimentos ficariam concentrados nos dois primeiros, com a Solana recebendo 8%, a Cronos, 5%, e o XRP, 2%.

A inclusão da Cronos no pedido chamou a atenção do mercado. O bitcoin, o ether, o XRP e a Solana são, respectivamente, a primeira, segunda, quarta e sexta criptomoedas mais valiosas do mercado, e portanto se enquadram na definição de "blue chip". Já a Cronos ocupa atualmente a posição de número 43, bem distante dos outros ativos.

Entretanto, o mais provável é que a adição do ativo seja resultado da parceria entre a Trump Media e a corretora de criptomoedas Crypto.com para o lançamento dos ETFs. A Cronos é a criptomoeda oficial da exchange. Com o pedido da Trump Media, o ativo acumula uma valorização de 13% nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma CoinGecko.

Trump Media e criptomoedas

O pedido representa o terceiro ETF de criptomoedas planejado pela Trump Media. Também neste ano, a empresa já entrou com pedidos para o lançamento de um ETF exclusivo de bitcoin e para um ETF misto de investimentos em bitcoin e ether. As duas solicitações seguem em análise pela SEC, mas a tendência é que sejam aprovadas nos próximos meses.

A empresa do presidente Donald Trump também anunciou em 27 de maio que pretende investir cerca de US$ 2,5 bilhões para criar uma reserva corporativa de bitcoin. Os recursos para as compras deverão ser obtidos por meio de uma oferta secundária de ações e de notas conversíveis, em uma estratégia semelhante à de empresas que adotaram o ativo como uma reserva.

Os ETFs planejados pela Trump Media deverão ser lançados na Bolsa de Nova York. A NYSE, empresa responsável pela bolsa, já está solicitando junto à SEC as alterações de regras necessárias para viabilizar o lançamento dos fundos. A Trump Media disse anteriormente que pretende lançar ETFs voltados para stablecoins e para empresas "líderes" na área de blockchain.

