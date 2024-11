Trump avança em criação de "conselho de cripto" para avaliar reserva estratégica de bitcoin

A futura administração de Donald Trump avançou nesta semana nos preparativos para criar um "Conselho Consultivo sobre Criptomoedas" que vai fazer parte da estrutura do governo do próximo presidente dos Estados Unidos. De acordo com a agência Reuters, diversas empresas do setor estão interessadas em fazer parte do órgão.

Informações obtidas pela Reuters indicam que, no momento, o CEO da Coinbase Brian Armstrong e o CEO da Circle Jeremy Allaire estão entre os nomes cogitados para o órgão. As empresas Ripple e Kraken também teriam manifestado interesse em ingressar no conselho.

Além de empresas específicas do mercado de criptomoedas, as gestoras de capital de risco Paradigm e a16z também estão entre as cogitadas para o órgão. O conselho ficará ligado ao Conselho Nacional de Economia, que tradicionalmente coordenada e implementa as políticas econômicas do presidente.

A Reuters afirma ainda que o conselho de cripto deverá trabalhar com o Congresso na criação de leis específicas para o setor e aconselhará Trump em assuntos que envolvam os ativos digitais, além de manter contato com órgãos reguladores como a SEC e a CFTC.

Reserva de bitcoin

Entretanto, a principal responsabilidade do Conselho Consultivo sobre Criptomoedas poderá ser o planejamento e implementação de uma "reserva estratégica de bitcoin". A ideia foi citada por Trump antes da eleição, mas ainda não foi confirmada por ele desde a vitória.

Em linhas gerais, a criação da reserva teria como base um uso para o bitcoin semelhante ao do ouro. O país compraria uma determinada quantia da criptomoeda e a usaria como uma reserva de valor, se protegendo de determinados riscos e eventos econômicos e ajudando a manter o valor do dólar.

A senadora republicana Cynthia Lummis afirmou recentemente que o governo de Trump vai " construir uma reserva estratégica de bitcoin". Ela é a autora de um projeto de lei que permitiria que o governo omprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo.

O governo de Donald Trump também está cogitando criar um cargo de "czar" de criptomoedas, que lideraria o conselho e seria responsável por supervisionar todas as políticas sobre o tema. A equipe de Trump já estaria avaliando possíveis candidatos para o cargo, incluindo executivos da Circle e da a16z.