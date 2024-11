Trump deseja 'feliz aniversário' para o bitcoin e promete acabar com 'guerra às criptos'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump desejou um "feliz aniversário" para o bitcoin na última quinta-feira, 31. Candidato nas eleições presidenciais do país que ocorrerão na próxima terça-feira, 5, Trump aproveitou a data comemorativa para criticar a atual postura do governo de Joe Biden com relação ao mercado de criptomoedas.

No X, antigo Twitter, Trump afirmou que queria "desejar a todos os bitcoiners [investidores da criptomoeda] um feliz 16º aniversário do white paper produzido por Satoshi Nakamoto", se referindo à publicação do primeiro documento que explicou o que seria a criptomoeda e seu funcionamento.

O white paper - como esse tipo de material é conhecido no mercado - foi publicado por Satoshi Nakamoto e antecedeu a estreia do bitcoin no mercado. Desde então, o ativo teve uma intensa valorização e aceitação crescente no sistema financeiro, sendo visto por uma parcela do mercado como um "ouro digital".

Além das felicitações pela data, Trump aproveitou para criticar o governo do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, que é candidata nas eleições. "Nós acabaremos com a guerra de Kamala contra criptomoedas", prometeu o ex-presidente.

Ele disse ainda que "o bitcoin será feito nos Estados Unidos" e pediu votos dos defensores da criptomoeda. A posição do político não é uma novidade, já que o ex-presidente passou boa parte de 2024 realizando declarações e participações em eventos demonstrando ser favorável ao mercado cripto.

Trump e criptomoedas

A posição de Donald Trump sobre as criptomoedas teve uma mudança radical neste ano. Durante sua presidência, ele foi um forte crítico do segmento, afirmando que ele estava ligado a golpes e que as moedas digitais não tinham valor.

Já nos últimos meses, o ex-presidente realizou uma série de sinalizações positivas para o setor, se nomeando um "criptopresidente", defendendo operações de mineração de bitcoin no país e aceitando doações em criptomoedas. Ele prometeu transformar os EUA na "capital mundial de cripto".

Ele também escolheu o senador J. D. Vance, que é favorável ao bitcoin e a cripto, como seu candidato a vice-presidente dos EUA. Recentemente, houve o lançamento do primeiro projeto de criptoativos oficialmente ligado a Trump, que conta também com os três filhos do político como embaixadores.

Já a administração Biden é criticada por uma postura dura contra as criptomoedas, em especial pela SEC, cujo presidente Gary Gensler foi indicado por Biden. Por outro lado, Kamala Harris deu declarações públicas durante a campanha em que indicou ser favorável a blockchain e criptomoedas.