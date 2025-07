Tokenização: as 4 criptomoedas para lucrar com a nova tendência do mercado

A gestora Bitwise divulgou um relatório na última terça-feira, 8, em que aponta as quatro criptomoedas que devem ser mais beneficiadas pelo avanço da tokenização de ativos. O processo, que envolve o registro em redes blockchain, tem atraído cada vez mais empresas, incluindo do mercado tradicional.

A avaliação dos analistas da gestora é que o interesse crescente na tokenização deve resultar em uma narrativa que tende a impactar no preço de criptoativos ligados ao processo. A Bitwise afirma que a tokenização "está tendo o seu momento" e deve ganhar cada vez mais espaço.

Por causa disso, a gestora acredita que quatro criptomoedas serão as maiores beneficiadas: ether, Solana, XRP e Chainlink. Combinados, os projetos reúnem diferentes características e necessidades ligadas à tokenização e por isso têm sido bastante usados no processo.

"Sempre tive duas opiniões sobre a tokenização. Por um lado, parece inevitável. O fato das ações serem negociadas apenas das 9h30 às 16h nos dias úteis [na Europa e EUA] é absurdo. Mas, apesar da sensação de inevitabilidade, muitas vezes pensei que estávamos muito no início", pontuou Matt Hougan, CIO da Bitwise.

Agora, diversos anúncios de projetos de tokenização por grandes empresas deixaram o executivo otimista. Ele espera que, em breve, o avanço na área já comece a impactar positivamente nos preços das criptomoedas ligadas ao processo.

No momento, a Bitwise pontua que a Ethereum é a rede que lidera em projetos de tokenização, por mais que ainda haja espaço para concorrência e até perda de espaço. Nesse sentido, a Solana e a XRP também contam com blockchains de destaque no segmento.

Já a Chainlink cumpre um papel essencial no processo: conectar informações que estão dentro e fora de blockchains. Combinadas, as criptomoedas resultam no que a Bitwise classifica como a "forma mais clara" de investir nessa nova tendência do mercado financeiro.

Indo além das criptomoedas, a gestora afirma que também é possível ganhar uma exposição complementar a esse movimento por meio de ações de empresas que lideram diferentes tipos de tokenização atualmente, em especial a Robinhood, a Coinbase e a Circle.

