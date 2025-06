Entenda como a tokenização já está transformando o mercado imobiliário brasileiro

Como a tokenização pode transformar o mercado imobiliário? Quais são os impactos de ter milhares de proprietários em um único imóvel? Como a tecnologia blockchain pode revolucionar a forma como compramos e vendemos imóveis?

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Para responder essas perguntas, Andreas Blazoudakis, fundador e CEO da Netspaces, pioneiro no uso de blockchain para a digitalização de propriedades, participou da última edição do podcast Future of Money. Blazoudakis compartilhou sua trajetória, desde a criação da primeira matrícula com token até a inovação de tornar um imóvel com 9 mil proprietários. Além disso, ele explica como a tecnologia blockchain está moldando o futuro do mercado imobiliário no Brasil. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

https://open.spotify.com/episode/74PWbVRymR3xxzAfwe3ct1?si=e77dFlrKRqS0U2jY1heY7g

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok