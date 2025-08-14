Governo dos EUA diz que não vai comprar bitcoin para reserva e decepciona mercado

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o governo norte-americano não vai realizar compras de bitcoin. O anúncio decepcionou o mercado, que esperava que o país investisse na criptomoeda e ajudasse na valorização do ativo.

O presidente Donald Trump chegou a criar uma reserva estratégica da criptomoeda em janeiro, composta por ativos apreendidos pelas autoridades. Ele deixou em aberto a possibilidade de expandir a reserva no futuro por meio de compras da criptomoeda.

Entretanto, Bessent disse que investimentos em bitcoin não estão nos planos do governo no momento. Ele falou sobre o tema durante uma entrevista à Fox Business.

O secretário do Tesouro disse que "nós não vamos comprar, mas vamos usar os ativos apreendidos e crescer a reserva a partir daí. Nós vamos parar de vender [essas criptomoedas]".

Bessent afirmou ainda que o governo dos Estados Unidos tem entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões em unidades de bitcoin apreendidas, mas não forneceu um número exato.

Estimativas da empresa Arkham Intel indicava que o país teria US$ 23 bilhões em unidades da criptomoeda, mas parte dos ativos pode ter sido vendida antes da criação da reserva por meio de uma ordem executiva assinada por Donald Trump.

A ordem executiva determinava que o governo só poderia comprar unidades de bitcoin se os gastos fossem "neutros" para o orçamento federal. Ou seja, sem criar um gasto novo e redirecionando recursos de outras áreas. O comentário de Bessent indica que não foi possível viabilizar essa opção.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Apesar de negar as compras de bitcoin, Bessent disse que a reserva representa um movimento dos Estados Unidos de "começar a entrar no século 21", se referindo à adoção de uma reserva de valor digital.

Efeitos no mercado

Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que a afirmação de Bessent "encerra uma expectativa que vinha sendo construída pelo mercado nas últimas semanas". "A sinalização de hoje elimina a possibilidade de novas compras diretas pelo governo federal, que seguirá apenas retendo os bitcoins apreendidos em operações judiciais".

"Caso tivesse sido implementada, a medida poderia adicionar pressão compradora relevante no mercado e contribuir para impulsionar os preços. Ainda assim, permanece a perspectiva de que projetos estaduais possam desempenhar esse papel", comenta.

O analista ressalta que "ao contrário do governo federal, que utiliza ativos apreendidos, os estados precisarão adquirir bitcoins diretamente no mercado para formar suas reservas estratégicas. Vale lembrar que Arizona, New Hampshire e Texas já aprovaram iniciativas desse tipo, enquanto outros 12 estados discutem propostas semelhantes".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok