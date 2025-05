EUA ganha primeira reserva estadual de bitcoin e adoção da criptomoeda tem novo avanço

O estado de New Hampshire se tornou o primeiro dos Estados Unidos a concluir o processo de criação de uma lei para o desenvolvimento de uma reserva estratégica de bitcoin. A proposta já havia sido aprovada no âmbito legislatório e foi sancionada nesta terça-feira, 6, pela governadora Kelly Ayotte.

A governadora, que é do mesmo partido do presidente Donald Trump, comemorou a sanção do projeto de lei em uma publicação nas redes sociais. "Acabei de assinar uma nova lei que permite que o nosso estado realize investimentos em criptomoedas e em metais preciosos", afirmou Ayotte.

O projeto de lei permite que o governo de New Hampshire invista até 5% de todos os seus fundos públicos em criptomoedas que tenham uma capitalização de mercado superior a US$ 500 bilhões. No momento, apenas o bitcoin se enquadra na categoria, o que significa que a reserva será composta apenas pelo ativo.

A sanção foi comemorada pela organização sem fins lucrativos Satoshi Action Fund, que tem defendido a criação de reservas estaduais da criptomoeda. "A primeira [lei sancionada] é, de longe, a mais difícil. Ter um estado que já fez isso realmente aumentará o ímpeto político", projeta Dennis Porter, fundador da organização.

O governo do presidente Donald Trump criou uma reserva estratégica nacional de bitcoin em março deste ano. A reserva ainda não envolve compras da criptomoedas, apenas o aproveitamento de unidades do ativo que já foram apreendidas ao longo dos últimos anos em operações policiais.

Desde então, diversos projetos que buscavam replicar a reserva a nível estadual fracassaram ao redor do país. O caso mais recente foi no Arizona, onde o projeto chegou a ser aprovado pelo Senado e pela Câmara estaduais, mas acabou sendo vetado pela governadora Katie Hobbs, do Partido Democrata.

Estados como a Pennsylvania, Wyoming, Montana, Dakota do Norte e Dakota do Sul estão entre os que rejeitaram projetos de reservas estratégicas de bitcoin. Em geral, os projetos costumam ter apoio de membros do Partido Republicano, o mesmo de Trump, e rejeição de membros do Partido Democrata, mas também há legisladores republicanos que se opõem à medida.

A criação de reservas estatais de bitcoin é vista por analistas como um dos passos mais importantes para uma valorização expressiva da criptomoeda ao longo dos próximos anos. As reservas estaduais devem envolver a compra direta do ativo, o que beneficia ainda mais o seu preço.

