Para o CEO da Milk Moo, o colaborador é o cliente mais importante da empresa

A rede de milkshakes Milk Moo se aproxima da milésima loja no Brasil, entre unidades abertas e em fase de abertura, com cerca de 120 funcionários diretos e outros 3.500 a 4.000 indiretos ligados a franqueados, que juntos atendem a quase 100 mil clientes por dia.

Fundada em 2020 por Lohan Soares, ex-vendedor de sapatos que começou vendendo brigadeiro na escola aos 10 anos, a empresa é certificada como Great Place to Work (GPTW) pelo terceiro ano seguido e apareceu, em 2026, na 31ª posição entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar em sua categoria de porte.

A trajetória de Soares começa muito antes do primeiro copo vendido. Aos 10 anos, ele vendia brigadeiro na escola para comprar uma chuteira, filho de mãe solo, tornou-se vendedor em uma rede de calçados aos 17 anos e, pouco depois, abriu ao lado da mãe, a própria loja masculina, a Sr. Lohan Sapataria, negócio que os dois tocaram por 16 anos. Para sustentar a operação nos primeiros anos, foi garçom do Outback por três anos, trabalhando à noite enquanto cuidava da loja de dia.

Em 2019, aos 29 anos, Lohan planejava abrir uma terceira loja de sapatos ao lado de Paulo Sérgio, cliente que virara amigo e sócio, quando os dois passaram em frente a um quiosque de milkshake em um shopping de Goiânia.

Um departamento "gente" desde o primeiro copo

Soares evita o termo recursos humanos. "Eu nem gosto dessa palavra, RH. Prefiro chamar de gente", diz. Segundo ele, a área nasceu junto com a empresa, embora tenha sido formalizada apenas entre 2022 e 2023, quando a rede já tinha estrutura para sustentar um time dedicado.

A cultura da companhia aparece até na arquitetura da sede: um tobogã cor-de-rosa liga o segundo ao primeiro andar, símbolo, segundo o fundador, da leveza que a empresa busca no dia a dia.

O pacote de benefícios: da pós-graduação à licença maternidade

O programa de benefícios da Milk Moo inclui:

Psicólogo e nutricionista via plataforma Zen Club

Acesso a academias pelo Well Hub, usado por menos de 20% dos funcionários, segundo a empresa

Cartão de benefícios Caju

Mu Mais: subsídio integral de graduação e pós-graduação; cursos de idioma com subsídio parcial, mediante taxa simbólica de R$ 50 pagos pelo colaborador

MUMAN: extensão de todos os benefícios às colaboradoras durante a licença maternidade

Previdência privada em parceria com a Stay

Seguro de vida para todos os funcionários

Plano odontológico subsidiado

Mu Sports: futebol e vôlei duas vezes por semana, batizados de Fute Mu e Vôlei da Mu

Ginástica laboral duas vezes por semana

Plano de desenvolvimento individual (PDI) e plano de cargos e salários

Participação nos resultados (PPR)

A empresa também reserva aos funcionários o primeiro contato com qualquer novidade da marca. Antes de uma parceria ou um sabor chegar ao público, os colaboradores recebem o produto primeiro, prática usada até no lançamento de canetas de uma parceria inédita com a Bic no Brasil e de camisetas de campanhas ainda não lançadas.

Simplicidade, inclusão e uma parceria inédita com a Adidas

A Milk Moo resume sua cultura em valores como simplicidade, encantamento, inovação, inclusão e sustentabilidade. A inovação aparece em parcerias fora do universo fitness: a marca fechou a primeira colaboração da história do AdClub, programa de fidelidade da Adidas com 5 milhões de clientes ativos, com uma marca de fora desse segmento, e registrou o maior volume de resgates já feito pelo clube no Brasil, à frente até da parceria da Adidas com a Starbucks no México. A rede também lançou produtos com a fabricante de cadernos Tilibra, além de meias e pijamas com a própria marca.

Na frente de inclusão, a Milk Moo lançou cardápios em braile e para baixa visão em todas as unidades e fez, com instituições de Manaus, Porto Alegre e Goiânia, uma campanha de embalagens de delivery ilustradas a partir do olhar de crianças autistas.

Em sustentabilidade, a companhia eliminou tampas plásticas do processo e adotou canudos biodegradáveis, exceto em cidades como o Rio de Janeiro, onde a legislação local exige canudo de papel.

O que pesa mais que o currículo

"Muitas vezes você contrata pela habilidade técnica, mas demite pelo soft skill", diz Soares.

Para o fundador, a entrevista de emprego pesa menos o currículo do que uma característica que ele chama de "autoastral": disposição e leveza no trato, traço que considera decisivo para quem vai representar a marca todos os dias diante do cliente.

Entre a loja de sapatos e a milésima Milk Moo, a aposta de Soares foi sempre a mesma: tratar quem trabalha com ele como o primeiro cliente da casa.