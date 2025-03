Strategy ultrapassa 500 mil unidades de bitcoin após nova compra da criptomoeda

A Strategy ultrapassou pela primeira vez o marco de 500 mil unidades de bitcoin adquiridas. O recorde foi atingido após a empresa anunciar nesta segunda-feira, 24, que realizou a compra de mais 6.911 unidades da criptomoeda ao longo da semana anterior, e após uma sequência de investimentos no ativo.

De acordo com informações enviadas pela antiga MicroStrategy aos reguladores dos Estados Unidos, as quase 7 mil unidades da criptomoeda foram adquiridas por cerca de US$ 584 milhões (R$ 3,34 bilhões, na cotação atual), com um preço médio de US$ 84.529 por unidade.

As compras de bitcoin ocorreram entre os dias 17 e 23 de março. Com as aquisições, a Strategy possui agora 506.173 unidades da criptomoeda, avaliadas em mais de US$ 44 bilhões. O custo total das compras está estimado na casa dos US$ 33,7 bilhões, indicando um lucro potencial de mais de US$ 1o bilhões.

Ao todo, a companhia possui cerca de 2,4% de toda a oferta do bitcoin, de 21 milhões de unidades. As compras tiveram início em 2020 graças à iniciativa de Michael Saylor, fundador, então CEO e atual presidente do conselho da empresa, em um movimento pioneiro para época.

Desde então, outras empresas seguiram o exemplo da Strategy e começaram a comprar unidades da criptomoeda para uso como ativo de reserva, como a Tesla. No Brasil, a primeira empresa listada na Bolsa de Valores a adotar essa estratégia foi a Méliuz, em 2025.

Apesar dos anos de aquisições de bitcoin, a Strategy intensificou esse movimento nos últimos meses, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais em novembro de 2024. A companhia chegou a firmar uma sequência de 12 compras semanais consecutivas da criptomoeda.

Além disso, a companhia não deu sinais de que pretende parar com as compras de bitcoin. A empresa divulgou um plano em 2024 que envolve um investimento de US$ 42 bilhões na criptomoeda, dividido em emissões de títulos de dívida privada e ofertas secundárias de ações.

A escolha ajudou a impulsionar as ações da empresa, uma sobrevivente do estouro da bolha pontocom, ao longo do último ano. Ao mesmo tempo, a estratégia adotada pela Strategy também tem gerado preocupações entre alguns especialistas, que apontam potenciais riscos de uma forte alavancagem da operação.

