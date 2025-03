Investidor movimenta R$ 1,4 bilhão em bitcoin pela 1ª vez em 8 anos e intriga mercado

Um investidor misterioso chamou a atenção do mercado no último sábado, 22, após movimentar cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual) em unidades de bitcoin pela primeira vez em oito anos. Considerando o tempo em que as criptomoedas ficaram paradas, ele possui agora um lucro milionário.

A movimentação foi identificada pela empresa de análises em blockchain Arkham Intel. Segundo informações coletadas pela companhia, a última vez que o investidor estava ativo foi no início de 2017. À época, as unidades que ele possuía eram equivalentes a cerca de US$ 3 milhões.

O investidor possui os ativos desde 2016, pelo menos. A data foi a última identificada pela Arkham Intel ao traçar um histórico dos ativos a partir da carteira digital que era usada pelo investidor. Ele optou por movimentar todas as unidades que estavam armazenadas, deixando a carteira vazia.

A tecnologia blockchain conta com características de transparência que permitem identificar movimentações de ativos digitais. Ela permite saber a quantidade dos ativos, o destino e o ponto de envio, o que facilita um rastreamento e identificação do "trajeto" desses criptoativos.

Por outro lado, as carteiras não possuem, sozinhas, informações que permitam saber a identidade do dono dos ativos ou de quem irá recebê-los, o que exige a realização de investigações e cruzamento de dados na tentativa de chegar a um possível nome. Mas isso nem sempre é possível.

Devido a essas características, a identidade do investidor com o lucro milionário ainda não foi descoberta. Além disso, a própria intenção do investidor com as unidades de bitcoin também não está clara, mas, tradicionalmente, o dono dos ativos tem diversas opções disponíveis.

Uma delas é vender as unidades da criptomoeda e realizar os lucros acumulados nos últimos oito anos. Para isso, ele precisaria transferir as unidades do ativo para um endereço de corretora de criptomoedas. Até o momento, empresas de monitoramento de blockchain não identificaram esse tipo de movimentação.

O investidor também pode ter transferido os bitcoins para outro endereço de carteira digital de sua propriedade, na prática apenas mudando o local de custódia das criptomoedas. Em geral, isso pode ocorrer quando o investidor conta com uma carteira de acesso mais facilitado.

Nesses casos, não é incomum que o período em que os ativos ficaram parados tenha sido ocasionado por uma perda de acesso à carteira pelo investidor. Após a recuperação de acesso, é comum que esses investidores decidam transferir os ativos para outra carteira, evitando novos episódios semelhantes.

