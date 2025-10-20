Strategy quer comprar US$ 100 milhões em bitcoin em uma hora e Saylor elogia velocidade cripto

Empresas de tesouraria de bitcoin como a Strategy podem transformar novo capital em bitcoin quase instantaneamente, disse Michael Saylor, enquanto o presidente executivo publicou um novo teaser sobre a compra de mais tokens no domingo.

O ciclo de investimento é mil vezes mais rápido do que o de tecnologia, imóveis, petróleo e gás ou “qualquer outra coisa que você já tenha visto na sua vida”, disse Saylor em uma entrevista no podcast Market Disrupters, lançado no sábado.

“Às vezes estamos literalmente vendendo 50 milhões por hora ou 100 milhões por hora e comprando US$ 100 milhões em bitcoin na mesma hora. Podemos levantar um bilhão de dólares em um dia e talvez tenhamos US$ 20 milhões de exposição às 16h, e às 17h ou 18h já terminamos completamente.”

Saylor insinuou no domingo que sua empresa Strategy pode estar se preparando para comprar mais bitcoin, mesmo com as tesourarias corporativas enfrentando pressão crescente devido à forte queda nos valores líquidos de ativos.

As compras de bitcoin da Strategy são frequentemente vistas como um sinal positivo para o preço do ativo, e os comentários de Saylor destacam a velocidade com que as empresas de tesouraria podem converter capital em bitcoin.

Strategy construindo em tempo real

A Strategy é a maior detentora corporativa de bitcoin, com 640.250 tokens após sua compra mais recente em 13 de outubro. Suas participações representam quase 2,5% do fornecimento total de bitcoin.

Saylor disse que sua empresa pode acumular bitcoin e oferecer retorno aos investidores muito mais rapidamente do que incorporadoras imobiliárias, por exemplo, que podem levar anos para gerar retorno.

“Você pode essencialmente vender antes de construir. Estamos literalmente construindo em tempo real. Estamos abertos para negócios todos os dias com quatro caixas eletrônicos de crédito”, disse ele.

“Se alguém fizesse uma oferta e quisesse comprar US$ 500 milhões em um minuto, construímos um prédio em um minuto. Em 60 segundos. A negociação é concluída. O dinheiro troca de mãos. Criamos o colateral. Compramos o bitcoin subjacente naquele dia.”

Céticos e críticos são “ignorantes estratégicos”

A rápida acumulação de bitcoin pela Strategy começou em outubro de 2020, quando adquiriu mais de 20 mil BTC, e continuou a crescer, mas as compras agressivas levantaram críticas, incluindo preocupações sobre risco de diluição para os acionistas.

No entanto, Saylor disse que os céticos e os cínicos estão optando por ser “ignorantes estratégicos”, preferindo enterrar a cabeça na areia em vez de tentar entender como o negócio funciona e seus possíveis benefícios.

“Os investidores de ações avaliam a empresa com base no rendimento em bitcoin, na valorização do bitcoin por ação”, disse ele.

“Os investidores de crédito avaliam o crédito, esse título de crédito com base no rendimento em USD, e, portanto, apenas trocando um rendimento fiduciário — iene, euro, dólar americano — por um rendimento em bitcoin com o bitcoin como colateral.”

