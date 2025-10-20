Future of Money

'Flash Crash': tudo sobre a queda relâmpago que assustou o mercado

Queda rápida e expressiva do mercado cripto pegou investidores de surpresa; entenda o que isso significa para o futuro dos ativos digitais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09h30.

No dia 10 de outubro, o mercado cripto passou por um fenômeno conhecido como "flash crash", em que ativos despencam rapidamente, deixando investidores em alerta. Mas qual seria o motivo que causou essa queda-relâmpago? Qual o papel da liquidez nesses movimentos extremos? Esse acontecimento pode afetar o início de uma possível altseason nesse ciclo?

Para responder essas e outras perguntas, André Sprone, Gerente de Expansão da MEXC na América Latina, participou no episódio mais recente do podcast do Future of Money. Ele analisa os bastidores do flash crash e se esse acontecimento pode impactar a evolução das stablecoins, o comportamento do bitcoin após toda a adoção instituicional e as possibilidades de termos uma altseason. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

