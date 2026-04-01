Strategy pausa compras de bitcoin e congela dividendo STRC em 11,5%

Após sucessivos aumentos mensais, a Strategy (antiga MicroStrategy) manteve o dividendo da sua ação preferencial Stretch (STRC) em 11,5% para abril de 2026.

A ação preferencial perpétua da Strategy foi lançada em julho do ano passado com um dividendo anual de 9%. Desde então, a empresa elevou a taxa todos os meses.

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A taxa atingiu 11,5% em março após um aumento de 25 pontos-base em relação aos 11,25% de fevereiro. Abril marca a primeira vez que o conselho manteve o dividendo inalterado.

“A taxa de dividendo da STRC é ajustada mensalmente para incentivar negociações próximas ao valor nominal de US$ 100 da STRC e para ajudar a reduzir a volatilidade de preços”, diz a descrição no site.

A decisão ocorre também no momento em que a empresa interrompeu compras de bitcoin. A Strategy não adquiriu bitcoin na última semana, encerrando uma sequência de 13 semanas de compras.

A companhia detém 762.099 BTC com preço médio de aquisição de cerca de US$ 75.694 por unidade. Conforme dados do SaylorTracker, há perdas não realizadas superiores a US$ 5,5 bilhões.

Apesar disso, a maior empresa detentora corporativa de bitcoin recentemente lançou um programa de captação de US$ 42 bilhões via oferta no mercado (ATM), dividido igualmente entre ações ordinárias e STRC.

Enquanto isso, a STRC vem ganhando destaque entre investidores pessoa física. O CEO Phong Le revelou que investidores de varejo já correspondem a cerca de 80% da STRC.

Essa concentração demonstra como a STRC atrai indivíduos que buscam exposição ao rendimento atrelado ao bitcoin, mas sem a volatilidade das ações ordinárias.

Em fevereiro, Le também detalhou os planos da empresa de migrar de capital em ações para capital preferencial ao longo de 2026. Se a manutenção do dividendo em abril indica uma estabilização ou uma pausa antes de novos ajustes vai depender da cotação da STRC ao longo do mês. O próximo anúncio da taxa está previsto para o final de abril.

*Matéria original publicada por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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