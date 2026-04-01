Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Strategy pausa compras de bitcoin e congela dividendo STRC em 11,5%

A empresa pausou a compra de bitcoin após 13 semanas consecutivas e protocola programa ATM de US$ 42 bilhões

(Joe Raedle/Getty Images)

(Joe Raedle/Getty Images)

BeInCrypto
BeInCrypto

Portal de notícias

Publicado em 1 de abril de 2026 às 14h31.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Após sucessivos aumentos mensais, a Strategy (antiga MicroStrategy) manteve o dividendo da sua ação preferencial Stretch (STRC) em 11,5% para abril de 2026.

A ação preferencial perpétua da Strategy foi lançada em julho do ano passado com um dividendo anual de 9%. Desde então, a empresa elevou a taxa todos os meses.

  • Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

A taxa atingiu 11,5% em março após um aumento de 25 pontos-base em relação aos 11,25% de fevereiro. Abril marca a primeira vez que o conselho manteve o dividendo inalterado.

“A taxa de dividendo da STRC é ajustada mensalmente para incentivar negociações próximas ao valor nominal de US$ 100 da STRC e para ajudar a reduzir a volatilidade de preços”, diz a descrição no site.

A decisão ocorre também no momento em que a empresa interrompeu compras de bitcoin. A Strategy não adquiriu bitcoin na última semana, encerrando uma sequência de 13 semanas de compras.

A companhia detém 762.099 BTC com preço médio de aquisição de cerca de US$ 75.694 por unidade. Conforme dados do SaylorTracker, há perdas não realizadas superiores a US$ 5,5 bilhões.

Apesar disso, a maior empresa detentora corporativa de bitcoin recentemente lançou um programa de captação de US$ 42 bilhões via oferta no mercado (ATM), dividido igualmente entre ações ordinárias e STRC.

Enquanto isso, a STRC vem ganhando destaque entre investidores pessoa física. O CEO Phong Le revelou que investidores de varejo já correspondem a cerca de 80% da STRC.

Essa concentração demonstra como a STRC atrai indivíduos que buscam exposição ao rendimento atrelado ao bitcoin, mas sem a volatilidade das ações ordinárias.

Em fevereiro, Le também detalhou os planos da empresa de migrar de capital em ações para capital preferencial ao longo de 2026. Se a manutenção do dividendo em abril indica uma estabilização ou uma pausa antes de novos ajustes vai depender da cotação da STRC ao longo do mês. O próximo anúncio da taxa está previsto para o final de abril.

*Matéria original publicada por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptoativosCriptomoedas

Mais de Future of Money

Bitcoin se aproxima de US$ 69 mil e pode ter mês de abril positivo

Standard Chartered: maior rotatividade de stablecoins pode reduzir a demanda

Google alerta para riscos quânticos que podem colocar US$ 100 bilhões de Ethereum em risco

Mercado Livre anuncia o fim de sua criptomoeda, a 'Mercado Coin'

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A nova aposta do Japão para não errar a florada das cerejeiras

Pop

Rock in Rio anuncia venda geral de ingressos para 26 de maio

ESG

Ultraprocessados se tornam símbolo de infância feliz, mas rótulos são ignorados

Economia

Petrobras vai parcelar reajuste do querosene de aviação; entenda