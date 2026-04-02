Como o bitcoin vai reagir ao retorno da escalada de tensão entre EUA, Israel e Irã?

Nesta quinta-feira, 2, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 65 mil, apresentando pouca variação de preço nas últimas 24 horas. Apesar disso, a escalada de tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã pode continuar impactando os preços de ativos de risco como o bitcoin. Uma recente declaração do presidente Donald Trump sinalizando novos ataques ao Irã e a falta de clareza sobre os rumos do conflito ajudam a manter o sentimento de mercado em extremo pessimismo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.997, com queda de 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de quase 5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 12 pontos.

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"Os mercados globais voltaram a operar em forte aversão ao risco após declarações do presidente dos EUA indicando novos ataques ao Irã nas próximas semanas. A falta de clareza sobre o fim do conflito e a possível continuidade de ações militares elevou significativamente a incerteza, fazendo o petróleo subir cerca de 5% e fortalecendo o dólar como principal ativo de proteção. Bolsas globais caíram de forma generalizada, refletindo o retorno do mercado ao modo defensivo após um breve alívio anterior", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo negativa. O retorno do cenário de escalada geopolítica, com petróleo em alta e dólar forte, reforça a contração de liquidez global e aumenta a aversão ao risco, fatores que historicamente pressionam o bitcoin. Além disso, a manutenção do preço abaixo da região de US$ 70 mil indica fragilidade técnica no curto prazo, com perda de momentum comprador. Nas próximas 12 horas, o cenário mais provável é de continuação da pressão com teste entre US$ 65 mil e US$ 69.5 mil, especialmente se o fluxo macro continuar deteriorando após a reprecificação de risco global", acrescentou.

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