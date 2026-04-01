Standard Chartered: maior rotatividade de stablecoins pode reduzir a demanda

Analistas do Standard Chartered afirmam que o aumento da velocidade das stablecoins pode reduzir a necessidade de nova oferta de tokens, mesmo com o crescimento do volume de transações.

A velocidade das stablecoins dobrou nos últimos dois anos em meio a novos casos de uso em pagamentos e ao aumento da atividade na TradFi, segundo relatório divulgado na terça-feira e obtido pelo Cointelegraph.

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A velocidade refere-se à frequência com que as stablecoins são utilizadas em relação à quantidade em circulação, o que significa que uma rotatividade mais rápida pode sustentar maior volume de transações sem exigir que a oferta cresça no mesmo ritmo.

“Se a velocidade permanecer constante, o aumento das transações criará demanda por mais stablecoins, mas se ela aumentar, isso não acontecerá”, disse Geoff Kendrick, chefe de pesquisa em cripto do Standard Chartered.

Apesar das implicações para a demanda, o banco mantém sua previsão de que o mercado de stablecoins alcançará US$ 2 trilhões até o final de 2028, afirmou Kendrick.

Tendência desafia suposições anteriores sobre o uso de stablecoins

A constatação representa uma mudança em relação à suposição anterior do Standard Chartered de que a velocidade das stablecoins permaneceria amplamente estável à medida que o mercado crescesse.

“Se a velocidade aumentar, isso tende a reduzir a necessidade do número total de stablecoins”, disse Kendrick.

O analista afirmou que o aumento da velocidade “até agora parece” refletir uma mudança gradual no uso das stablecoins para novos casos, especificamente substituição de serviços da TradFi com maior rotatividade e transações relacionadas à IA.

Kendrick destacou que não houve aumento da velocidade em casos de uso já existentes, como poupança em mercados emergentes.

USDC lidera aumento de velocidade, enquanto o USDT permanece ligado à poupança

O forte aumento na velocidade das stablecoins, com rotatividade média de pelo menos seis vezes por mês, foi impulsionado principalmente pelo USDC da Circle, a segunda maior stablecoin em valor de mercado, atrás do USDT da Tether.

A velocidade do USDC começou a subir em meados de 2024 em todas as redes, especialmente na rede Solana e na Base, indicando uma mudança para uso na TradFi, além de pagamentos iniciais por agentes de IA em redes como a x402, apoiada pela Coinbase.

Em contraste, a velocidade do USDt permaneceu relativamente baixa, refletindo sua posição mais forte no caso de uso de poupança em mercados emergentes, disse Kendrick.

“Em outras palavras, os dois líderes de mercado parecem ter forças diferentes por caso de uso, poupança em mercados emergentes para o USDt e substituição da TradFi para o USDC”, acrescentou.

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