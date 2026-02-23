Strategy faz 100ª compra de bitcoin, mas a menor de 2026

A Strategy realizou sua 100ª compra de bitcoin desde o início de sua estratégia de acumulação em 2020, adquirindo 591 BTC por aproximadamente US$ 40 milhões na semana passada. Apesar do marco simbólico, esta foi a menor aquisição da empresa em 2026.

Com a nova compra, as reservas totais da companhia chegaram a 717.722 bitcoin. Considerando o preço recente em torno de US$ 65.500, o valor total do portfólio é estimado em cerca de US$ 47 bilhões, consolidando a empresa como a maior detentora corporativa do ativo digital.

A Strategy iniciou suas aquisições em agosto de 2020 e, desde então, investiu mais de US$ 54 bilhões em bitcoin. No entanto, devido à queda recente do preço do ativo, a empresa registra uma perda não realizada de aproximadamente US$ 6,8 bilhões. Ainda assim, o preço médio de compra caiu para US$ 76.020 após a aquisição mais recente.

O movimento ocorre às vésperas de uma conferência organizada pela companhia em Las Vegas, voltada a empresas que adotam bitcoin como parte de suas estratégias financeiras. O evento contará com uma apresentação do cofundador e presidente executivo Michael Saylor, que deve abordar a transição da empresa para um modelo baseado em crédito digital.

A compra foi financiada por meio da emissão de ações ordinárias. Nos meses anteriores, a Strategy vinha acelerando suas aquisições com apoio de instrumentos financeiros como ações preferenciais com dividendos variáveis, que fazem parte da estratégia de longo prazo para ampliar sua exposição ao bitcoin.

Apesar da desaceleração recente no ritmo de compras, a empresa mantém posição dominante entre companhias de capital aberto. Em janeiro, foi responsável por cerca de 93% de todo o bitcoin adquirido por empresas listadas em bolsa, com mais de 40 mil BTC adicionados no período.

As ações da Strategy recuaram cerca de 2,5% na segunda-feira, sendo negociadas a US$ 127, valor ainda significativamente abaixo dos níveis observados há seis meses. O desempenho reflete o impacto da volatilidade do bitcoin sobre o valor de mercado da companhia e suas métricas financeiras.

Analistas e investidores seguem atentos aos próximos movimentos da Strategy, que continua ampliando sua liderança entre empresas que utilizam bitcoin como ativo estratégico de tesouraria.

