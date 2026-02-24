50% dos últimos 24 meses do bitcoin terminaram em alta, diz economista

Metade dos meses nos últimos dois anos apresentou retornos positivos para o bitcoin, o que pode ser um forte sinal de que o ativo estará acima do preço atual em dezembro, segundo um economista.

“50% dos últimos 24 meses foram positivos. Isso implica uma chance de 88% de que o bitcoin estará mais alto daqui a 10 meses”, afirmou o economista Timothy Peterson em uma publicação no X no sábado. Em 2025, o bitcoin registrou ganhos em janeiro, abril, maio, junho, julho e setembro, enquanto os outros seis meses terminaram em queda, segundo dados da CoinGlass.

Diversifique com ouro tokenizado na Mynt, do BTG Pactual. O PAXG une segurança do metal com agilidade digital para atravessar a volatilidade do mercado. Comece a partir de R$ 10.

Peterson explicou que usa essa métrica para contar o número de meses positivos em qualquer período de 24 meses, com o objetivo de identificar possíveis pontos de inflexão.

Dez meses a partir do momento da publicação leva a 22 de dezembro. Traders na plataforma de previsões cripto Polymarket atribuem a dezembro 17% de chance de ser o melhor mês do bitcoin em 2026, logo atrás de novembro, com 18%.

Historicamente, novembro tem sido o mês de melhor desempenho médio do bitcoin desde 2013, com retorno médio de 41,13%, segundo a CoinGlass.

A previsão de Peterson ocorre enquanto o preço do bitcoin é negociado cerca de 25% abaixo do nível do início do ano, em US$ 68.173 no momento da publicação, de acordo com a CoinMarketCap.

Analistas estão divididos sobre o desempenho do ativo no curto prazo. O fundador da MN Trading Capital, Michael van de Poppe, disse na sexta-feira, 20: “Eu esperaria que a próxima semana fosse positiva para o BTC.” “Finalizando este mês com um grande candle e uma sequência de cinco meses de queda”, afirmou.

Enquanto isso, outros analistas veem mais queda pela frente. O trader veterano Peter Brand disse recentemente à Magazine que o “fundo real” do bitcoin não deve ocorrer até outubro de 2026.

A previsão de Peterson surge em meio à continuidade da queda do sentimento do mercado cripto. O Crypto Fear & Greed Index, que mede o sentimento geral do mercado de criptomoedas, marcou “Medo Extremo” com pontuação 9 no domingo, indicando forte cautela entre os investidores.

No entanto, a plataforma de sentimento cripto Santiment afirmou na sexta-feira que a “redução” das previsões de preço do bitcoin nas redes sociais entre participantes do mercado é um indicador saudável, à medida que o sentimento retorna para uma zona “neutra”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok