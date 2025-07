Standard Chartered vê bitcoin em US$ 200 mil com ETFs, compras por empresas e avanço regulatório

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o bitcoin tem potencial para terminar o ano de 2025 valendo US$ 200 mil. A projeção implicaria uma forte valorização da criptomoeda e uma nova máxima histórica nos próximos meses, pouco depois do ativo superar os US$ 100 mil pela primeira vez.

O banco britânico disse que há uma conjunção de fatores que deve fazer a criptomoeda disparar ao longo do segundo semestre e dobrar de valor. Até 30 de setembro, os analistas acreditam que o ativo chegará à marca de US$ 135 mil, firmando um novo recorde antes de continuar subindo.

A projeção do Standard Chartered é que o bitcoin finalize 2025, em 31 de dezembro, tendo atingido os US$ 200 mil pela primeira vez na história. A previsão também foi compartilhada pela gestora Bitwise nesta semana, quando reforçou seu otimismo em relação à criptomoeda.

No caso do Standard Chartered, o banco afirma que o ativo tem sido beneficiado por uma combinação de fortes fluxos de investimentos em ETFs, compras por empresas que estão criando e expandindo reservas corporativas da criptomoeda e avanços relevantes na regulação do setor.

Apenas no segundo trimestre de 2025, investidores de ETFs e empresas adquiriram 245 mil unidades de bitcoin. O Standard Chartered espera que o número seja ultrapassado nos próximos dois trimestres, representando uma pressão de compra relevante para a criptomoeda.

Outra projeção do banco é a intensificação da migração de investidores que estão abandonando ativos de reserva tradicionais no mercado. O bitcoin tem ganhado cada vez mais espaço como um "ouro digital", e esse movimento deve ganhar força nos próximos meses.

O Standard Chartered afirma que a criptomoeda também teve uma novidade em 2025. Agora, o ciclo de valorização é determinado por investimentos corporativos e fluxos de ETFs, e não mais por narrativas cíclicas e as tendências de alta após os halvings quadrienais.

Analistas do banco também esperam uma série de medidas políticas nos Estados Unidos que devem impulsionar o mercado de criptomoedas em geral, incluindo o bitcoin. O resultado dessas medidas deve ser observado já no terceiro trimestre, com um novo recorde de preço.

