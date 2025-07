BTG, Bradesco e Santander são primeiros confirmados no maior evento de blockchain da América Latina

O Blockchain.RIO 2025, quarta edição do maior evento de tecnologia blockchain e finanças digitais da América Latina, anunciou na última quarta-feira, 2, seus primeiros confirmados. Com nomes que irão representar o BTG Pactual, Bradesco, Santander, entre outros, o evento ocorrerá entre os dias 6 e 7 de agosto no Rio de Janeiro.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Contar com a presença de nomes tão gabaritados é um privilégio e ao mesmo tempo um exemplo de como o cenário de blockchain amadureceu no Brasil nos últimos anos. O Blockchain.RIO se consolida cada vez mais como um grande hub no qual se encontram as pessoas que fazem esse universo todo caminhar, além de reunir entusiastas, estudiosos e responsáveis por sua regulamentação. E isto é só o começo, porque em breve teremos outras confirmações”, disse Francisco Carvalho, CEO e fundador do Blockchain.RIO.

Confira a lista de nomes já confirmados no Blockchain.RIO:

● Michael Shalunov, cofundador e atual CEO da Fireblocks

● André Portilho, chefe de ativos digitais do BTG Pactual

● Guilherme Nazar, vice-presidente regional para a América Latina da Binance

● Carlos Portinho, senador da República

● Rajeev Bamra, chefe de estratégia do Moody’s Rating

● Italo Bastos Borssatto, conselheiro do Bank for International Settlements

● Felipe Cabral, executivo de negócios e produtos do Santander

● Alexandre Senra, promotor federal do Federal Prosecution Service

● Felipe Santana, cofundador do Paradigma Education

● João Paulo Aragão Pereira, especialista e IA da Inter&Co

● João Gianvecchio, gestor de ativos digitais do Banco BV

● Serguei Nazarov, cofundador da Chainlink

● Courtnay Nery Guimarães Jr, head de ativos digitais do Bradesco

Entre os dias 6 e 7 de agosto, os especialistas participarão do evento, no Expo Rio Cidade Nova (antigo Expo Mag). Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site oficial do evento. A expectativa é atrair um público de mais de 20 mil pessoas.

Palcos e temas principais

Além dos nomes dos primeiros painelistas, também já estão confirmados os seguintes palcos no Blockchain.RIO 2025:

● Blockchain Insights, palco principal do Blockchain.RIO, que receberá o painel de abertura e contará com grandes nomes do mercado para debater sobre tendências, desafios e oportunidades sobre o mercado

● “CRIA”, do Centro de Regulação e Inovação Aplicada (CRIA) e dedicado às pesquisas em desenvolvimento no escopo da entidade;

● Regulation Rocks, com a Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central), que vai abordar como a regulação está evoluindo junto com a tecnologia

● Global Finance, com a Abracam (Associação Brasileira de Câmbio), com foco em stableicoins e pagamentos transfronteiriços

● Blockchain Forum Latam, com painéis totalmente em espanhol e dedicados aos players de diferentes países da América Latina

● BRidge, com painéis totalmente em inglês, posicionando o Brasil como ponte para intercâmbio de projetos para além da América Latina

● Crypto Summit, com painéis focados para conhecimento mais claro sobre criptomoedas, blockchains, tokens e tudo o que está por vir nesse ecossistema

● Legal Hack, que irá destacar o ambiente jurídico com foco na regulação, leis de proteção e direitos e deveres dos atores envolvidos

● LFTD - Linux Foundation Descentralized Trust, uma trilha comandada pela Linux Foundation, referência mundial em desenvolvimento de tecnologias abertas

● Launchpad, que será o palco da inovação, apresentando startups e projetos promissores que podem se tornar cases de sucesso no mercado de blockchain

● Sebrae, com curadoria da empresa e voltado para quem pensa em empreender com inovação nesse mercado

● RWA Summit - Real World Assets, que apresentará como o blockchain está sendo para usar ativos do mundo real como imóveis, energia, produção agrícola nesse ambiente para facilitar investimentos e entender como é a segurança e rastreabilidade

● Cybersecurity Summit, palco voltado para organizações e iniciativas que buscam se antecipar em temas essenciais como segurança cibernética e inteligência artificial

O Blockchain.RIO contará ainda com uma exposição de arte baseada em NFTs, o NFTalks.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok