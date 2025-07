ETFs de bitcoin encerram sequência de 15 dias de aportes e atraem mais de US$ 4,5 bilhões

Os ETFs de bitcoin encerraram na última terça-feira, 1º, uma sequência de 15 dias de saldo positivo, em que os investimentos atraídos pelos fundos superaram os saques. Ao todo, o grupo de ETFs conseguiu atrair US$ 4,7 bilhões (R$ 25,56 bilhões, na cotação atual) em aportes no período.

A sequência foi encerrada após o grupo de fundos negociados em bolsa terminar o primeiro dia de julho com um saldo negativo, de US$ 342,2 milhões. Mesmo assim, a onda de aportes recentes mostra a capacidade dos ETFs de atrair cada vez mais investidores.

Os aportes mais intensos ocorreram no mesmo dia em que o presidente do Federal Reserve Jerome Powell disse que as políticas tarifárias do presidente Donald Trump podem obrigar a autoridade monetária a manter as taxas de juros maiores por mais tempo.

Por outro lado, analistas apontam que o fim da sequência era natural após o forte volume de investimentos. Shawn Young, analista-chefe da MEXC, disse que "depois de reunir quase US$ 5 bilhões em investimentos, não é uma surpresa que os investidores de ETFs de bitcoin recuem um pouco".

O maior destaque da categoria nos últimos 15 dias foi o IBIT, ETF da gestora BlackRock. O fundo já era o maior do grupo, mas reforçou a posição após atrair US$ 3,8 bilhões em aportes. Sozinho, ele foi responsável por 81% de todos os investimentos no período.

O bom desempenho dos ETFs também ajudou o bitcoin a reverter boa parte das perdas registradas no início de junho, quando a escalada nos conflitos no Oriente Médio assustou investidores. Com isso, a criptomoeda terminou o mês com uma leve alta acumulada.

A sequência recente de investimentos também é vista por analistas como um sinal da crescente atratividade dos ETFs entre investidores institucionais. O grupo tem usado os fundos negociados em bolsa como a principal porta de entrada para o mercado de criptomoedas.

Por outro lado, o futuro da situação macroeconômica dos Estados Unidos deverá ser determinante para novas sequências de investimento nos ETFs de bitcoin, em especial possíveis cortes na taxa de juros do país. Enquanto isso, o mercado se encontra em compasso de espera.

