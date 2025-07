Gestora projeta bitcoin a US$ 200 mil em 2025, mas mostra pessimismo com Ethereum e Solana

A gestora Bitwise reforçou nesta terça-feira, 1º, a sua projeção de que o bitcoin ainda vai ter novos recordes de preço em 2025. Matt Hougan, CIO da empresa, afirma que a criptomoeda terminará o ano valendo US$ 200 mil, enquanto outros ativos digitais têm chances menores de chegarem a novas máximas.

A Bitwise está em dúvida principalmente sobre as chances do ether e da Solana baterem novos recordes de preço no ano. "Tem sido um ano misto para os preços dos criptoativos. O bitcoin atingiu uma nova máxima história em maio graças aos fortes fluxos nos ETFs, demanda crescente de empresas e a criação de uma reserva dos EUA".

"Por outro lado, o ether e a solana acumulam queda neste ano, e os riscos macroeconômicos mantiveram o mercado de alta fatigado", analisa a gestora. Nesse cenário, a Bitwise acredita que as duas criptomoedas podem terminar 2025 sem grandes valorizações.

Mesmo com o cenário ainda desafiador, a Bitwise está otimista para o resto de 2025, projetando um ambiente mais favorável para altas que o primeiro semestre do ano. Os pontos positivos deverão ser um avanço na regulação nos EUA, uma demanda institucional crescente e uma forte adoção de stablecoins.

"Nós estamos mantendo a nossa projeção de que o bitcoin vai bater US$ 200 mil, já que existe simplesmente muita demanda institucional pelo bitcoin, e os preços não vão ficar lateralizados por muito tempo", destacou a equipe de analistas da gestora Bitwise.

Em relação ao ether e à Solana, a gestora acredita que os fatores determinantes para o desempenho dos ativos em 2025 serão a possível aprovação de ETFs de Solana nos Estados Unidos e um interesse crescente nas stablecoins, assim como as primeiras reservas corporativas das duas criptomoedas.

Dependendo da resposta do mercado a esses eventos e do grau de demanda pelos ativos, novos recordes de preço poderiam acontecer. Entretanto, a Bitwise destacou uma incerteza em relação a essas possibilidades, dificultando previsões mais concretas.

A Bitwise também manteve a sua projeção de que ao menso cinco empresas do mercado de criptomoedas que valem mais de US$ 1 bilhão vão realizar ofertas públicas iniciais (IPOs) de ações nos Estados Unidos. A Circle já realizou o seu IPO, e outras empresas devem seguir o movimento.

Por outro lado, a gestora acredita que projeções iniciais sobre uma adoção expressiva do bitcoin como ativo de reserva nacional não devem se concretizar neste ano. A Bitwise também vê como improvável as chances de uma nova onda de criptomoedas meme em 2025, com o segmento dando sinais de desaceleração.

