Standard Chartered: queda de criptomoedas com IA da China é oportunidade de compra

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório nesta segunda-feira, 27, em que avalia que a queda nos preços de criptomoedas observada nas últimas horas é uma boa oportunidade de compra para investidores interessados no setor. A avaliação é que o movimento reflete uma correção de curto prazo.

Segundo os analistas do banco, "o bitcoin segue fortemente correlacionado com a Nasdaq, muito mais do que com o ouro", o que explica a queda nesta segunda-feira. As ações de tecnologia nos Estados Unidos registram fortes perdas, em especial as ligadas à inteligência artificial.

O Standard Chartered destaca que a queda abriu margem para uma forte liquidação no mercado de criptomoedas, o que novamente reforça a correlação entre o segmento e o setor de tecnologia, mesmo com mais investidores acreditando na tese do bitcoin como um "ouro digital".

"O risco agora é que a liquidação da Nasdaq continue durante a sessão de mercado dos Estados Unidos e antes da divulgação de resultados da Microsoft, Meta e Tesla", aponta o banco. Outro risco é uma possível decepção com a reunião de juros do Federal Reserve na próxima quarta-feira, 29.

“Decepção” com Trump

Caso o sentimento do mercado continue negativo, a avaliação do Standard Chartered é que o bitcoin tenha novas quedas no curto prazo. Ao mesmo tempo, o banco vê uma incerteza no mercado com relação a medidas futuras que podem ser adotadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os analistas do banco compartilharam uma "decepção" com a primeira ordem executiva do presidente para o setor, que indicou que o governo deve priorizar a manutenção de criptomoedas apreendidas ao invés da criação de uma reserva nacional por meio de compras de ativos.

Ao mesmo tempo, o banco acredita que "a decepção e a confusão indicam que a 'fase das esperanças' acabou", o que deve reduzir os riscos do mercado. A próxima fase, afirma o relatório, é a de "compra na queda", com correções de preços abrindo margem para aquisições mais vantajosas.

A tendência, segundo o Standard Chartered, é que investidores institucionais liderem esse novo movimento. O banco ainda reforçou suas projeções de que o bitcoin terminará 2025 em US$ 200 mil e o ether, em US$ 10 mil, indicando a expectativa de mais altas nos próximos meses.